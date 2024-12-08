شركة المياه الوطنية بالمملكة توضح … طريقة الاستعلام عن فاتورة المياه برقم الحساب بوش

يمكن لجميع المستخدمين عمل استعلام عن فاتورة شركة المياه الوطنية برقم الحساب عبر الموقع الإلكتروني الذي أطلقته الحكومةبالمملكة، وذلك في إطار توجيهات الحكومة لتسهيل الإجراءات على المواطنين وتوفير الوقت والجهد، وتعتبر شركة المياه الوطنية من الشركات الرائدة في تقديم خدمات المياه والصرف الصحي في المملكة، وقد تم إنشاء الشركة في عام 2008 ولديها خبرة كبيرة في هذا المجال كما تعمل بجد على تحسين جودة خدماتها وتطويرها باستمرار بهدف تحقيق رؤيتها في توفير مياه نظيفة وصحية للجميع وتعزيز البيئة والمجتمع.

استعلام عن فاتورة شركة المياه الوطنية برقم الحساب.

تحقيق خدمة شركة المياه الوطنية استعلام برقم الحساب تتم من خلال إتباع الخطوات الأتية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لشركة المياه الوطنية.

إدخال معلومات المستخدم من الاسم وكلمة المرور لإتمام عملية الدخول.

النقر على خيار الفواتير.

الضغط على الاستعلام عن فاتورة شركة المياه الوطنية.

إدخال رقم العداد المراد الاستعلام عنه.

الضغط على خيار البحث.

تظهر البيانات التفصيلية للفاتورة بما في ذلك قيمة الاستهلاك والرسوم.

يتم الدفع إلكتروني حيث أنه يتم توفير جميع وسائل الدفع الإلكتروني خلال الموقع

ويمكن التقديم على تركيب عداد جديد أو نقله.

حساب قيمة فاتورة المياه.

عند القيام بعمل استعلام عن فاتورة شركة المياه الوطنية برقم الحساب يستطيع المستخدم حساب قيمة استهلاكه من خلال اتباع الآتي:

الدخول لموقع الحاسبة التفاعلية الموجودة في الصفحة الرئيسة من موقع شركة المياه الوطنية.

إدخال قراءة فاتورة المياه السابقة.

تسجيل الفاتورة الحالية.

تحديد قيمة استهلاك المياه.

الضغط على كلمة حساب.

خدمات تقدمها شركة المياه للمواطن السعودي.

تقدم شركة المياه الوطنية مجموعة من المميزات والخدمات للمواطن السعودي، منها: