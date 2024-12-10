صحية ومن غير قلى…. طريقة تحضير القرنبيط المشوي لذيذ و مليء بالنكهات

تبحث ربة المنزل عن وصفات جديدة تناسب هذا الطقس الحالي، ويعد القرنبيط من أكثر النباتات التي تحتوي على قيمة غذائية تفيد الجسم وتساعد على إمداده بالطاقة، وتوجد العديد من الطرق التي يتم تحضير القرنبيط بها ومن أفضلها القرنبيط المشوي وذلك لأنه عند طهي القرنبيط بدون زيوت أو دهون يستطيع الجسم الاستفادة من الفوائد الموجودة بالقرنبيط، وتتميز الوصفة بتواجد المكونات وسهولة تحضيرها.

مكونات وصفة القرنبيط المشوي.

تتكون وصفة القرنبيط المشوي من مجموعة مكونات بسيطة موجودة داخل المطبخ وهي:

معلقة كبيرة من الفلفل الحلو ويفضل أن يكون مدخن.

½ معلقة من الكمون المطحون.

ملعقة صغيرة من الثوم البودر+ 2 ملعقة من الثوم الفرش المطحون.

100ملي لتر لبن.

100 جرام من الدقيق العادي متعدد الاستخدامات.

80جرام من الصلصة الحارة.

500 جرام من القرنبيط ويتم تقسمه.

100جيرام من الزبادي.

3ملاعق من المايونيز.

1/2ملعقة من الحليب البودر.

أعواد كرفس ويستخدم للتقديم.

طريقة تحضير وصفة القرنبيط المشوي.

طريقة القرنبيط المشوي من أسهل طرق الطهي، ويعتبر القرنبيط من أفضل الوجبات الشتوية التي تستمتع بها الأسرة في ليالي الشتاء ويتم تحضيرها بالخطوات الآتية: