“فرصة جديدة قد تغير مستقبلك” تعرف علي كيفية التسجيل في منحة البطالة الجزائر 2025 عبر موقع الوكاله الوطنية للتشغيل

وفرت الوكالة الوطنية للعمل والتشغيل خدمة التسجيل في منحة البطالة الجزائر 2025 عبر الموقع الإلكتروني، حيث يتم منح هذه المنحة للعاطلين عن العمل بسبب مرض مزمن أو عجز، وتُقدم هذه الإعانة من أجل إعانتهم ومساعدتهم في تحمل أعباء الحياة وحل معاناتهم المادية، لاسيما أنه يتم منح هذه الإعانة المالية بصورة شهرية، وذلك وفق مجموعة من الشروط، وفور التحقق من خلوهم من الشروط يتم منع المعاش عنهم.

خطوات التسجيل في منحة البطالة الجزائر 2025

أتاحت الجهات المختصة خدمة التسجيل في منحة البطالة الجزائر 2025 إلكترونياً، وذلك للتسهيل والتيسير على المواطنين وحرصاً منها على سلامة أرواحهم إذ لا داعي للذهاب إلى مقر المؤسسة، ولقد تتمثل طريقة إجراء ذلك في النقاط الآتية:

الانتقال إلى الموقع الإلكتروني الخاص بوكالة العمل والتشغيل .

تحديد خيار برنامج منحة البطالة.

تسجيل البيانات والمعلومات المطلوبة بشكل صحيح في الحقول الفارغة.

إرفاق الأوراق والمستندات المطلوبة بصيغة Pdf.

الضغط على أيقونة ارسال الطلب، وسيتم ارسال الرد على الطلب مباشرة بعد الانتهاء من تدقيق وفحص المعلومات المقدمة.

حالات إيقاف منحة البطالة في الجزائر 2024

تقدر قيمة منحة البطالة بنحو 15 ألف دينار شهرياً، لهذا قامت الوزارة العمل بالتشديد على ضرورة توافر الشروط المحددة في المستفيدين من هذه المنحة، كما كشفت عن حالات إيقاف منحة البطالة في الجزائر وهي الأكثر شيوعاً وانتشاراً، من أهمها التالي: