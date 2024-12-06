استعلم الان عن معاش تكافل وكرامة لشهر ديسمبر 2024 عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي moss.gov.eg

يرغب الكثيرون معرفة موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر ديسمبر 2024 بعد الزيادة الجديدة التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تبذل الدولة قصارى جهدها من أجل مساندة الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية في مواجهة أزمة غلاء الأسعار ومساعدتها في التغلب على أعباء الحياة، فلقد بلغ عدد المستفيدين من هذه الإعانة نحو 4,7 مليون أسرة ووصلت قيمة الدعم المقدم من الحكومة بعد الزيادة نحو 3 مليار و140 مليون جنيه.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر ديسمبر 2024

من المفترض أن يتم صرف معاش تكافل وكرامة لشهر ديسمبر 2024 يوم الأحد المقبل الموافق 15 ديسمبر 2024، حيث سيتم ضخ جميع أماكن الصرف خلال الموعد المحدد، ولقد شكلت الوزارة غرفة العمليات من أجل متابعة سير عملية الصرف على النحو المطلوب مع المحافظين ومسؤولي المديريات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، والجدير بالذكر أن هذا الدعم يضم 4,7 مليون أسرة محتاجة موزعة 22 مليون مصري تقريبا، وبموازنة تبلغ 41 مليار جنيه بالسنة.

طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024

استكمالاً لمنظومة التحول الرقمي وتماشياً مع التطور التكنولوجي الحادث بالعالم وفرت الجهات المختصة خدمة الاستعلام عن معاشات تكافل وكرامة إلكترونياً، وذلك من منطلق التسهيل والتيسير على المواطنين، ومن ناحية أخرى لكي تضمن الوزارة وصول هذه الإعانة إلى مستحقيها قامت بوضع مجموعة من الشروط طبقاً لها يتم قبول الطلب، وجاءت خطوات الاستعلام عن المعاش على النحو التالي: