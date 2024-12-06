عروض كارفور اليوم الجمعة بخصومات تصل الي 50% علي جميع المنتجات

يرغب الكثيرون في معرفة عروض كارفور اليوم الجمعة البيضاء بداخل جميع الفروع، حيث يحتفل العديد من مختلف الدول بنهاية كل عام بهذا اليوم بشكل متنوع، فهناك البعض يطلق عليه الجمعة الخضراء، وذلك احتفالاً بمناسبة يوم حل الكساد العظيم بالدول العظيمة اقتصادياً والذي وقع في ثلاثينات القرن الماضي وتم حله من خلال القيام بعروض الجمعة البيضاء، ولمزيد من التفاصيل تابع القرراءة.

عروض كارفور اليوم الجمعة

تعد عروض كارفور اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024 فرصة كبيرة لكافة الأفراد، وذلك لإمكانهم شراء العديد من السلع والمنتجات بمختلف أنواعها بأسعار مخفضة، فلقد تبلغ نسبة الخصومات حتى 50% وفي بعض الأحيان تتخطى التخفيضات النصف لتصل 70%، حيث تقع هذه العروض والتخفيضات على الملابس والأجهزة الكهربائية والأجهزة الإلكترونية وكذلك منتجات التنظيف ومسلتزمات العناية بالبشرة والشعر وغيرهم الكثير، ويتم توفير هذه الخصومات بجميع فروع كارفور الموزع على جميع محافظات الجمهورية.

أسعار الأجهزة الكهربائية في كارفور

يرتقب العديد من الأشخاص عروض كارفور بنهاية كل عام لشراء الأجهزة الكهربائية في فترة الخصومات، حيث تعد فرصة ذهبية لكل الأزواج، وجاءت أسعار الأجهزة الكهربائية على النحو التالي: