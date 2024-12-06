عروض كارفور اليوم الجمعة بخصومات تصل الي 50% علي جميع المنتجات

يرغب الكثيرون في معرفة عروض كارفور اليوم الجمعة البيضاء بداخل جميع الفروع، حيث يحتفل العديد من مختلف الدول بنهاية كل عام بهذا اليوم بشكل متنوع، فهناك البعض يطلق عليه الجمعة الخضراء، وذلك احتفالاً بمناسبة يوم حل الكساد العظيم بالدول العظيمة اقتصادياً والذي وقع في ثلاثينات القرن الماضي وتم حله من خلال القيام بعروض الجمعة البيضاء، ولمزيد من التفاصيل تابع القرراءة.
عروض كارفور اليوم الجمعة
تعد عروض كارفور اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024 فرصة كبيرة لكافة الأفراد، وذلك لإمكانهم شراء العديد من السلع والمنتجات بمختلف أنواعها بأسعار مخفضة، فلقد تبلغ نسبة الخصومات حتى 50% وفي بعض الأحيان تتخطى التخفيضات النصف لتصل 70%، حيث تقع هذه العروض والتخفيضات على الملابس والأجهزة الكهربائية والأجهزة الإلكترونية وكذلك منتجات التنظيف ومسلتزمات العناية بالبشرة والشعر وغيرهم الكثير، ويتم توفير هذه الخصومات بجميع فروع كارفور الموزع على جميع محافظات الجمهورية.
أسعار الأجهزة الكهربائية في كارفور
يرتقب العديد من الأشخاص عروض كارفور بنهاية كل عام لشراء الأجهزة الكهربائية في فترة الخصومات، حيث تعد فرصة ذهبية لكل الأزواج، وجاءت أسعار الأجهزة الكهربائية على النحو التالي:
- يصل سعر مبرد المياه الكولديرذو تصميم تحميل سفلي بمياه باردة وساخنة إلى 7،899 جنيه بدلاً عن 8,590 جنيه.
- بلغ سعر محضر الطعام كينوود متعدد الاستخدامات 750 وات بعد الخصم نحو 3،299 جنيه.
- وصل سعر مكنسة توشيبا قوة 1800 وات نحو 4390 جنيه بدلاً عن 5,100 جنيه.
- جاء سعر غسالة الصحون ميديا بسعة 13 فردًا حوالي 16،999 جنيه.
- وصل سعر تليفزيون سامسونج 50 بوصة وتقنية كريستال 4k شاشة سمارت نحو 17,490 جنيه.
- كذلك بلغ سعر تليفزيون LG حجم 65 بوصة ودقة 4kنحو 24,999 جنيه.