استقبل الان تردد قناة أون تايم سبورت 2024 علي جميع الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات بجودة HD

عبدالله عربي تاريخ النشر تصنيف تردد القنوات
استقبل الان تردد قناة أون تايم سبورت 2024 علي جميع الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات بجودة HD

يرغب متابعي وعشاق كرة القدم والألعاب الرياضية في التعرف على تردد قناة أون تايم سبورت 2024 الجديد من أجل متابعة المبارايات، حيث تعد قناة One time sport من أشهر القنوات الفضائية بمصر، فهي تتمتع بشعبية ضخمة نتيجة لعرضها الفعاليات الرياضية العالمية والمحلية باستمرار. 

تردد قناة أون تايم سبورت 2024

يمكن الآن استقبال تردد قناة أون تايم سبورت 2024 الجديد على جميع الأقمار الصناعية والاستمتاع بمشاهدة مباريات الدوري المصري وكأس السوبر بجودة عالية من حيث الصوت والصورة، فلقد استطاعت القناة من تعزيز مكانتها بين قائمة القنوات الرياضية عقب تعاون أون سبورت مع تايم سبورت، وجاء تردد القناة على النحو التالي: 

اسم القناةالقمر الصناعي الترددمعدل الترميزالاستقطابمعامل تصحيح الخطأجودة القناة
أون تايم سبورتنايل سات1085327500أفقيSD
One time sport عرب سات1237927500أفقيHD
اون تايم سبورت 1نايل سات1230327500أفقيHD

كيفية تثبيت تردد قناة أون تايم سبورت على أجهزة الاستقبال

أعلنت إدارة شبكة قنوات أون تايم سبورت عن شرائها لحقوق بث مباراة القمة بين النادي الأهلي والنادي الزمالك، وعقب هذا الإعلان ازداد البحث عن طريقة تثبيت تردد القناة على التلفاز بدون جلب مختص فني، ولقد تتمثل خطوات إجراء ذلك في النقاط التالية: 

  • القيام بفتح القائمة الرئيسية الخاصة بجهاز الاستقبال عن طريق جهاز التحكم عن بعد. 
  • الضغط على خانة إعدادات أو تركيب. 
  • اختيار أيقونة التثبيت اليدوي. 
  • تحديد اسم القمر الصناعي المراد تثبيت القناة عليه. 
  • ادخال احداثيات القناة التي تم ذكرها في الأعلى. 
  • الضغط على خانة بحث، والانتظار قليلاً حتى الانتهاء من عملية البحث. 
  • النقر على حفظ التغييرات، من أجل حفظ بيانات القناة الجديدة. 
  • أخيراً يمكن تصفح قائمة القنوات الجديدة والاستمتاع بمشاهدة المبارايات. 
معلومات الكاتب
عبدالله عربي

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
لا تفوت هذه الفرصة المثيرة..كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 للفوز بـ 100 الف دولار