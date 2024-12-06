استقبل الان تردد قناة أون تايم سبورت 2024 علي جميع الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات بجودة HD

يرغب متابعي وعشاق كرة القدم والألعاب الرياضية في التعرف على تردد قناة أون تايم سبورت 2024 الجديد من أجل متابعة المبارايات، حيث تعد قناة One time sport من أشهر القنوات الفضائية بمصر، فهي تتمتع بشعبية ضخمة نتيجة لعرضها الفعاليات الرياضية العالمية والمحلية باستمرار.

تردد قناة أون تايم سبورت 2024

يمكن الآن استقبال تردد قناة أون تايم سبورت 2024 الجديد على جميع الأقمار الصناعية والاستمتاع بمشاهدة مباريات الدوري المصري وكأس السوبر بجودة عالية من حيث الصوت والصورة، فلقد استطاعت القناة من تعزيز مكانتها بين قائمة القنوات الرياضية عقب تعاون أون سبورت مع تايم سبورت، وجاء تردد القناة على النحو التالي:

اسم القناة القمر الصناعي التردد معدل الترميز الاستقطاب معامل تصحيح الخطأ جودة القناة أون تايم سبورت نايل سات 10853 27500 أفقي ⅚ SD One time sport عرب سات 12379 27500 أفقي ⅚ HD اون تايم سبورت 1 نايل سات 12303 27500 أفقي ⅚ HD

كيفية تثبيت تردد قناة أون تايم سبورت على أجهزة الاستقبال

أعلنت إدارة شبكة قنوات أون تايم سبورت عن شرائها لحقوق بث مباراة القمة بين النادي الأهلي والنادي الزمالك، وعقب هذا الإعلان ازداد البحث عن طريقة تثبيت تردد القناة على التلفاز بدون جلب مختص فني، ولقد تتمثل خطوات إجراء ذلك في النقاط التالية: