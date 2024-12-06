حكومة العراق تزف البُشرى لجميع الموظفين.. زيادة 5000 دينار على الراتب

أقر مجلس الوزراء العراقي في أخر جلساته اعتياديه اليوم الثلاثاء، عن مشروع جديد بشأن أجور العاملين في الدولة سواء بالقطاع المدني او العسكري، ناهيك عن أن ذلك ينطبق على الساعات الإضافية للموظفين من قانون رواتب موظفي الدولة وكذلك القطاع العام رقم 22 لعام 2008، فيما أن التعليمات الجديدة تنطبق على كافة القطاعات العاملة بالدولة، وسوف نتعرف معًا على قيمة الإجور التي يتم إضافتها لكافة الموظفين في السطور التالية، نظير أنه تعد بُشرة خير لكافة العاملين في الدولة العراقية.

أجور الساعات الإضافية في الدولة العراقية

وحدد مجلس الوزراء العراقي، الأجور المعنية على الساعات الإضافية داخل الدولة، وفقًا لما نص على النحو الأتي:-

الدرجة الأولى تحصل على زيادة قدرها 5000 دينار عراقي للدرجة الأولى إلى الدرجة الرابعة.

فيما أن الزيادة 4000 دينار عراقي للدرجة الخامسة.

أما عن العمل في أيام الراحة فتحصل على زيادة 6000 دينار عراقي بالنسبة للدرجة الأولى، والخامسة يكون لها حق الحصول على زيادة 5000 دينار عراقي.

اختيار عدد الموظفين في العراق

وفي سياق التعليمات والإجراءات الجديدة التي أتخذها مجلس الوزراء العراقي، فإنه يتم منح الوزير وكذلك المسؤول في الجهة سواء الرئيس أو المدير، ليتم اختيار عدد الموظفين المستحقين لمثل هذه الزيادة وذلك بنسبة تتراوح 10% إلى 20% لجميع من يعمل خارج أوقام العمل الرسمية، وكذلك من يعملون في أيام الراحة الأسبوعية والعُطل الرسمية، مع تطبيق وزارة المالية العراقية لكل هذه التعليمات المنوط بها من قبل الحكومة العراقية.