استقبل الان تردد قناة طيور الجنة الجديد 2025 علي جميع الأقمار الصناعية نايل سات و عرب سات

ازداد البحث في الآونة الأخيرة عن تردد قناة طيور الجنة 2025 الجديد، حيث تعد قناة طيور الجنة من أشهر القنوات الفضائية التي تبث المسلسلات الكرتونية وأغاني الأطفال والأناشيد الشيقة، التي تسلي الطفل على مدار 24 ساعة، ومن ضمن البرامج التي تنقلها القناة هى البرامج التنموية التي تقوم بتعليم الطفل كيفية الوضوء وأداء الصلاة بطريقة مبسطة وسلسة.

استقبال تردد قناة طيور الجنة عبر النايل سات

ليس من الصعب ضبط تردد قناة طيور الجنة بيبي عبر جهاز الاستقبال الخاص بك بجودة عالية، حيث كشفت إدارة شبكة القناة عن الترددات الجديدة التي من خلالها يتمكن الطفل من مشاهدة البرامج الكرتونية والأغاني الممتعة في أي وقت، فلقد استطاعت القناة جذب انتباه الطفل وتحقيق أعلى نسبة مشاهدة داخل الوطن العربي، وذلك لأنها تتميز بتنوع المحتوى الذي تقدمه فلا مثيل له في باقي القنوات الفضائية، وفيما يلي جدول الترددات:

اسم القناة القمر الصناعي التردد معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ الاستقطاب جودة القناة طيور الجنة نايل سات 11258 27500 ¾ أفقي HD طيور الجنه للأطفال عرب سات 11310 27500 ¾ أفقي HD

طريقة تنزيل قناة طيور الجنة على التلفاز

تعرض قناة طيور الجنة بيبي الأناشيد الإسلامية والدينية وكذلك الوطنية التي تحث الطفل على حب وطنه، فكل ما عليكم هو التوجه إلى الإعدادات ثم ادخال الإحداثيات واتباع الآتي: