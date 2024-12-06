لو شعرك تالف.. أعملي الوصفة الجبارة لجعلك الشعر حرير وناعم من البيت كيراتين طبيعي

وصفات طبيعية للشعر التآلف حيث يتأثر الشعر بشكل سلبي من خلال التعرض إلي التوتر والتلوث وغيرها من الأسباب، لكن يجب الاعتناء والعناية المناسبة التي تساعد علي التخلص من هذه الأضرار، لذا سنوضح لكم عدة وصفات طبيعية بمكونات بسيطة تعمل علي مساعدة نمو وتنعيم الشعر والتخلص من جميع هذه المشاكل تابعونا.

مكونات زيت الزيتون وفيتامين E للشعر التآلف

أولا: إحضار ملعقتين من الثوم الناعم.

ثانيا: ملعقتين من زيت الزيتون.

ملعقتين من زيت فيتامين E.

كيفية تحضير الماسك علي الشعر

في البداية: يجب وضع الثوم، زيت الزيتون علي نار متوسطه لمدة دقيقتين.

ثم قم بإضافة زيت فيتامين E

يجب ترك تلك السيرم علي الشعر لمدة لا تقل عن 4 ساعات.

أخيرا: يجب غسل الشعر بالشامبو المناسب له.

مكونات ماسك الافوكادو وزيت الزيتون والعسل

أولا: إحضار حبه من الافوكادو المهروس.

ثانيا: ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.

ثالثا: ملعقتين من زيت الزيتون.

كيفيه استخدام الماسك علي الشعر

في البداية: يجب خلط جميع المكونات علي بعضها البعض، ثم قم بتوزيعها علي الشعر حتي يوصل إلي جميع أجزاء الشعر مع التدليك المستمر.

يجب تغطيه الشعر لمدة 20 دقيقة.

أخيرا: يجب غسل الشعر بالماء الدافئ والشامبو المخصص له.

مكونات ماسك الموز والعسل وزيت اللوز

إحضار موزة مهروسة.

ملعقتين من العسل الأبيض.

ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو.

طريقة الاستخدام