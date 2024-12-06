سوسو ضاعت يا حرام..تردد قناة كراميش الفضائية على القمر نايل سات وعرب سات وتابعوا الأغاني يومياً

قناة كراميش الفضائية من القنوات التي تقدم محتوى جميل من الأغاني والأناشيد المميزة التي نالت إعجاب الملايين من الأطفال الصغيرة ولها قاعدة جماهيرية حاشدة في البلاد العربية لذلك سوف نوضح لكم اليوم التردد الحالي للقناة الفضائية ولها عدد كبير من المتابعين في الوطن العربي ككل لذلك سوف نقوم اليوم بتوضيح التردد الجديد للقناة الفضائية التي نالت إعجاب الكثير من الأطفال الصغيرة ولها شعبية كبيرة في بلادنا العربية.

ما هو تردد قناة كراميش على النايل سات

قناة كراميش تعتبر من القنوات الفضائية المميزة التي نالت إعجابكم ولها شعبية كبيرة في الفترة الأخيرة لذلك سوف نقوم اليوم بتوضيح التردد الجديد للقناة على القمريين الصناعيين نايل سات وعرب سات لمتابعة أحدث الأغاني التي يحبها الأطفال على مدار 24 ساعة لذلك إليكم جميع التفاصيل الجديدة للقناة الفضائية كما يلي بكل التفاصيل:

القمر الصناعي: نايل سات.

كما تردد قناة كراميش: 11315 أو 11390

معدل الاستقطاب: أفقي.

كذلك معدل الترميز: 27500.

أما معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

أحدث تردد قناة كراميش على عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

تردد قناة كراميش: 11390.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

كيفية تنزيل قناة كراميش الفضائية