أسعار الدولار تُفاجئ جميع المواطنين الان.. 100 كام دينار؟

شهدت أسعار الدولار الأمريكي حالة من الارتفاع مع بداية تعاملات اليوم الجمعة الموافق 6 من شهر ديسمبر داخل أسواق بغداد وأربيل، فيما أن ذلك جاء مقارنة بأسعار أمس، ووصلت قيمة الزيادة المنوط بها من 100 لـ 200 دينار عراقي، وعليه سنتعرف معًا على أخر تحديث تم على سعر الدولار مقابل الدينار داخل البورصات العراقية في السطور التالية، لكي يتعرف عليها كافة المواطنين بمختلف المحافظات العراقية.

سعر الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم

ومع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية اليوم الخميس، زاد سعر الدولار الأمريكي مقابل الدينار ليُسجل نحو 150 ألف و500 دينار عراقي لكل 100 دولار، مقارنة بأسعار صباح اليوم التي بلغ فيها نحو 150 ألف و300 دينار عراقي، ليكون الفارق 200 دينار عراقي، حتى أن ذلك جاء بعد إجراءات اتخذها البنك المركزي العراقي للتحكم في تحرك سعر الدولار داخل البورصات، بما يؤول ذلك إلى وجود توازن بين سعر الدولار الرسمي وفي الأسواق، لكن الزيادة جاءت نتيجة ارتفاع معدلات الشراء ومبيعات البنك المركزي اليوم.

أسعار البيع والشراء للدولار أمام الدينار الآن

وفي سياق متصل، فإن أسعار البيع داخل محال الصيرفة في بغداد، سجل نحو 151 ألف و500 دينار عراقي لكل 100 دولار، فيما أن سعر الشراء بلغ نحو 149 ألف و500 دينار عراقي لكل 100 دولار أمريكي، أما عن سعر الدولار في اربيل عاصمة كوردستان فبلغت العملة الأجنبية للبيع نحو 150 ألف و250 دينارًا عراقيًا لكل 100 دولار أمريكي، أما سعر الشراء فسجل نحو 150 ألف و150 دينار عراقي لكل 100 دولار، مع إمكانية التحديث المباشر على جميع العملات المحلية والأجنبية، وفقًا لمعدلات البيع والشراء وكذلك التأثيرات الاقتصادية داخل وخارج البلاد، ولذا يُرجى الانتباه إلى كل هذه الإجراءات التي على إثرها يتم تحديد سعر الصرف.

هل تعمل بورصات العراق اليوم؟

لا تقوم البورصات العراقية، بفتح عمليات التداول اليوم السبت، نظرًا لكونه إجازة رسمية داخل المحافظات العراقية، ناهيك عن أن أسعار الصرف تبقى مستقرة حتى بدء أول أيام عمل الأسبوع، في إطار أن يتمكن جميع المواطنين من البدء في التعامل سواء بالارتفاع أو الانخفاض، وفقًا لما تقوم البورصة بتحديده وكذلك أسواق العراق المحلية.