بأقل تكلفة اسعدي اولادك وحضري بسهولة بسكويت الشوكولاته اللذيذ بطريقة عبقرية

يعتبر تحضير الحلويات في المنزل فكرة اقتصادية كما أنها توفر لك الفرصة لإعداد وصفات لذيذة ويمكنك الابتكار عليها بمكونات صحية ومضمونة، لذلك يمكن لأي سيدة عمل وصفة بسكويت الشوكولاتة اللذيذة التي يحبها الأطفال والكبار كما أنه سهل في التحضير ومكوناته بسيطة وموجودة في مطبخك، لذلك لا تضيعي الوقت في شراء الحلويات مرة أخرى من المحلات فقط كل ما عليك هو تجهيز المكونات وتحضيره في المنزل في وقت قصير وبخطوات تناسب الجميع، وتعتبر هذه الوصفة وجبة خفيفة غنية بالفوائد وأيضا مضمونة.

طريقة عمل بسكويت الشوكولاتة اللذيذ

جهزي ألذ وصفة بسكويت بالشوكولاتة من خلال اتباع الخطوات التي نوضحها لك خلال هذا التقرير، وأيضا تجهيز المكونات الآتية:

كوب ونصف دقيق.

½ كوب كاكاو خام.

¼ ملعقة ملح.

نصف ملعقة بيكنج بودر.

كوب إلا ربع سكر ناعم.

½ كوب زبدة لينة.

بيضة.

ملعقة فانيليا.

½ كوب شرائح شوكولاتة.

طريقة التحضير

جهزي إناء متوسط الحجم وضعي فيه جميع المكونات الجافة واستمري في مزجها باستخدام يديك حتى تتمكني من توزيع المكونات بالتساوي وتداخلها مع بعضها البعض، ثم ابدأي في عمل الخطوات التالية: