تحديث 2025 جايب إضافات رهيبة من لعبة اي فوتبول بيس موبايل الموسم الثالث الأسطوري وبطاقات جديدة وهدايا

أعلنت شركة كونامي اليابانية المطورة للعبة بيس إي فوتبول عن تحديث eFootball™ 2025 v4.2.0، وجدير بالذكر أن هذه اللعبة أول ما تم إطلاقها للاعبين كان على أجهزة البلاي ستيشن منذ سنوات طويلة مضت إلا أن التحديث الجديد يأتي بإضافات منتظرة وأقوى الهدايا حيث أفصحت الشركة عن ملفات اللعبة بصورة رسمية للموسم الثالث، وذلك بعد نجاح ساحق للموسمين الأول والثاني منها لهذا إليكم تفاصيل الموسم الثالث من اللعبة فقط تابعوا معنا حتى النهاية للاطلاع على كل تفاصيل اللعبة.

تحديث eFootball™ 2025 v4.2.0 الموسم الثالث

كشفت شركة كونامي اليابانية عن مجموعة من الإضافات الجديدة في الموسم الثالث للعبة إي فوتبول بيس والتي ستبدأ فعالياتها يوم الخميس المقبل، 5 من شهر ديسمبر الجاري الساعة 11:00 بتوقيت السعودية، وجدير بالذكر أنه سيتم تحديث اللعبة من المتجر وليس من داخلها ومن المتوقع أن يتطلب التحديث الجديد مساحة أكثر من 1 جيجابايت، بينما الإضافات التي تم الإفصاح عنها جاءت على النحو التالي:

حذف اللاعبين من متجر جي بي ممن اعتزلوا أو انتقلوا لأندية غير مدرجة في اللعبة.

حذف المدربين الذين لم يتمكنوا من التدريب خلال الموسم الجديد وأبرزهم يورجن كلوب.

تعديلات وتحسينات في اللعبة بناء على استفتاء عن الجيم بلاي الذي تم نشره من قبل الشركة.

إضافة وضع تعديل على اللاعبين والملابس داخل اللعبة.

استبدال بطاقات اللاعبين ببطاقات برتقالية حيث يمكن الاستغناء عن ثلاث بطاقات مقابل بطاقة إيبيك.

تثبيت إي فوتبول v4.2.0 2025 الموسم الثالث

يمكن لجميع المستخدمين الحصول على التحديث الجديد للموسم الثالث يوم الخميس المقبل 5 من شهر ديسمبر الجاري، وذلك باتباع الخطوات التالية: