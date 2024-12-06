تعالي اقولك على سر تخزين الليمون العبقرية اللي هتخليه طازة من السنة للسنة كأنك لسه شارياه حالا

الليمون من أكثر الخضروات التي تحتاج إليها ربات البيوت دائمًا في المنزل، ولا يمكن الاستغناء عنه سواء في الصيف أو الشتاء ذلك لأنه يحتوي على فيتامين سي الذي يفيد صحة البشرة ويعيد حيويتها ونضارتها إضافة إلى أنه يعالج نزلات البرد كما أنه يعطي الطعام مذاق لذيذ خاصة مع اللحوم والأسماك، لذلك تحتاج معظم ربات المنازل إلى طريقة لتخزينه من العام للعام وذلك لأنه يتلف سريعا خلال فصل الصيف، لذا فإن الخيار الأمثل للحفاظ على الليمون طازجا هو تخزينه دون أن يؤدي ذلك إلى تغير في اللون أو الطعم لذلك تعالي معنا وتعرفي على الطريقة.

طريقة تخزين الليمون من السنة للسنة

الليمون هو أحد المصادر المهمة لفيتامين سي الذي يساعد على رفع مناعة الجسم وبالتالي يقاوم العديد من الأمراض إضافة إلى أن الليمون يساعد في مواجهة الإنفلونزا وأدوار البرد التي تتكرر في فصل الشتاء، لذلك ينبغي تناول عصير الليمون بشكل يومي مع إضافة قطرات العسل إليه للحصول على أعلى قيمة غذائية، أيضا يتم تتبيل الفراخ والأسماك والسلطات به، كما يدخل في جميع الوصفات والأطعمة كما يدخل في تحضير الحلويات، لذلك يمكنك الاحتفاظ به لاستعماله في أي وقت من اليوم فقط تعالي وتعرفي على الخطوات الآتية:

احضري كمية الليمون التي ترغبين في تخزينها.

اتركي الكمية في الماء والخل لفترة 15 دقيقة.

اغسلي الليمون بعد ذلك بالماء وجففيه جيدا.

ضعي حبات الليمون في أكياس الثلاجة وأخرجي منها الهواء ثم أغلقي الكيس بإحكام.

أدخلي الكيس بعد ذلك في الفريزر واستخدمي الليمون واحدة تلو الأخرى حسب حاجتك مع ضرورة تركها قليلا حتى تأخذ درجة حرارة الجو ثم قطعيها واستخدميها.

حفظ عصير الليمون في الفريزر

من السهل تخزين الليمون في الفريزر إما بلفه في ورق الألومنيوم أو وضعه في أكياس بلاستيكية مخصصة للثلاجة، أيضا بإمكانك تخزين الليمون على هيئة عصير دون أن يؤدي ذلك إلى تغيير في اللون أو الطعم، فقط تابعي معنا الخطوات التالية: