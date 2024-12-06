رابـط التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت عبر الوكالة الوطنية للتشغيل minha.anem.dz وفقا لهذه الشروط

منحة المرأة الماكثة في البيت 2024 هي دعم مادي من الحكومة الجزائرية لتعزيز الاستقرار المعيشي للمرأة، حيث تعد هذه المنحة إحدى المبادرات التي أطلقتها الحكومة الجزائرية لدعم المرأة وتوفير الاستقرار المادي لها، خصوصا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الكثير من المواطنين بسبب التقلبات الكبيرة في الأسعار، و يهدف هذا البرنامج إلى تعزيز مستوى المعيشة للنساء اللواتي يواجهن تحديات مادية سواء بسبب البطالة أو غياب مصدر دخل ثابت.

منحة المرأة الماكثة بالبيت

تركز المنحة على دعم الفئات الأكثر احتياجا في المجتمع، لا سيما النساء اللواتي يحتاجون إلى الدعم، حيص تسهم منحة المرأة الماكثة في البيت في تحسين الظروف المعيشية للنساء اللواتي يعانون من ضيق العيش، كما تعزز من فرصتهم في توفير حياة كريمة لأسرهم، إلى جانب ذلك تعتبر هذه المبادرة خطوة نحو تحقيق التوازن الاجتماعي والاقتصادي في الجزائر من خلال دعم الفئات الأكثر احتياجا، وللحصول على هذه المنحة، يجب على المتقدمات استيفاء الشروط التالية:

يجب أن يتراوح عمر المتقدمة بين 19 و40 عاما.

أن تكون المتقدمة جزائرية الجنسية.

أن تكون مقيمة داخل الأراضي الجزائرية بشكل دائم.

أن تكون المتقدمة حاصلة على شهادة جامعية أو مؤهل علمي عال.

يجب ألا تكون المتقدمة تعمل أو تحصل على دخل شهري ثابت.

خطوات التسجيل للحصول على المنحة

يمكن للنساء اللاتي توافرت لديهم الشروط السابقة التقديم بسهولة عبر الموقع الإلكتروني للوكالة الوطنية للتشغيل، باتباع الخطوات التالية: