خبر سار .. موعد صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات بقرار من الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية

العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات تعد من الموضوعات التي تحظى بمتابعة واسعة بين المتقاعدين في مصر، حيث ينظر إليها كأحد السبل لتعزيز الدخل المالي وتحسين الظروف المعيشية في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.، ومع اقتراب العام الجديد، تزداد الترقبات بشأن تفاصيل صرف تلك العلاوات وأثرها على تحسين أوضاع المتقاعدين، خاصة مع ارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة الأعباء الاقتصادية، وفيما يلي موعد صرفها وأبرز التفاصيل.

جدول صرف العلاوات الخمس

أوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أن عملية صرف العلاوات الخمس تسير وفق جدول زمني محدد، حيث:

العلاوة الأولى تم صرفها في سبتمبر 2024.

أما العلاوة الثانية تصرف في ديسمبر 2024.

ثم العلاوة الثالثة تم صرفها في مارس 2024.

بينما العلاوة الرابعة مقرر صرفها في ديسمبر 2024.

ثم العلاوة الخامسة ستصرف في مارس 2025.

هذه العلاوات تشكل دفعة إضافية لتحسين الظروف المعيشية للمتقاعدين، مما يخفف من تأثير الضغوط الاقتصادية.

الفئات المستهدفة بصرف العلاوات الخمس

الحكومة المصرية حرصت على تحديد الفئات المستفيدة من هذه العلاوات لضمان توجيه الدعم إلى الأكثر احتياجًا، وتشمل:

أصحاب المعاشات الذين لا تتجاوز رواتبهم الشهرية 3000 جنيه.

الفئات التي تتراوح رواتبها بين 2000 و3000 جنيه، حيث تستفيد من تحسين مستحقاتهم.

ما هي خطوات الحكومة لدعم المتقاعدين؟

الحكومة تواصل اتخاذ إجراءات ملموسة لدعم المتقاعدين، ومن أبرز تلك الإجراءات: