حكومة العراق تُعلن اقتراح.. رفع السن التقاعدي من 60 إلى 63 عامًا

أقرت اللجنة المالية بمجلس النواب، مقترح جديد حول تعديل السن التقاعدي من 60 إلى 63 عامًا لجميع العاملين في القطاعين المدني والعسكري، فيما أكدت اللجنة الموجه لرئاسة مجلس النواب وفقًا لأحكام المادة “60/ثانيا” من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 1 لعام 2022، لإدراج مقترح قانون التعديل الثاني والخاص بالتقاعد الموحد المعدل على جدول أعمال مجلس النواب ليتم عرضه للقراءة الأولى وفق السياقات الأصولية المعتمدة.

تعديل سن التقاعد في العراق

القرار السابق مازال قيد انتظار القراءة الأولى بالبرلمان لمناقشته وإقراره، وسط توقعات حول مزيد من الجدول نحو ما يُسببه من تأثيرات على شريحة الموظفين والمتقاعدين، فضلاً عن أن هذا التعديل سيعمل على تحسين الإنتاجية والاستفادة من كافة الخبرات الطويلة لكافة العاملين في القطاعين المدني والعسكري، ناهيك عن أنها تعد فرصة ملائمة للاستفادة من الخبرات القديمة في مجال تخصصاتهم.

موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق

أعلنت وزارة المالية أن صرف رواتب المتقاعدين يوافق يوم 1 من كل شهر ميلادي ما لم يكون إجازة أو عُطلة رسمية في محافظات العراق، بالإضافة إلى أنه في حالة وجود إجازة يتم تقديم أو تأخير عمليات الصرف، في سبيل أن يتحصل عليه كافة المشتركين في هيئة التقاعد الوطنية، ناهيك عن أن الرواتب في الوقت الحالي تأتي بأخر زيادة تم التصديق عليها منذ شهر ديسمبر الماضي، ومن المتوقع وجود تغييرات في غضون الفترة المقبلة حول سلم الرواتب التقاعدي، وذلك من قبل مجلس الوزراء العراقي.