كيفية الإستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة العراق 2024

تعتبر الرعاية الاجتماعية من أكثر البرامج التي تقوم بدعم شريحة كبيرة من المواطنين في مختلف محافظات العراق، بما يوفر هذا البرنامج دعم مادي لجميع المقبولين، ناهيك عن تخفيف العبء الاقتصادي وتوفير حياة معيشية ملائمة أمام المتقدمين، وفي السطور التالية سنتعرف معًا على كافة التفاصيل الخاصة بالاستعلام عن المقبولين في البرنامج.

خطوات الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية العراق

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، وفقًا لما يلي:-

قم بالذهاب إلى منصة مظلتي الإلكترونية عبر الإنترنت.

مع تسجيل الدخول إلى الصفحة الخاصة بالخدمات.

ليتم تحديد الوجبة التي عليها الدور.

قم بإدخال كافة المعلومات الخاصة بالشخص المتقدم.

النقر على أيقونة “بحث”.

وفي النهاية سيتم عرض أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق.

ما هي شروط القبول في الرعاية الاجتماعية بالعراق؟

من أجل القبول في الرعاية الاجتماعية داخل محافظات العراق، للحصول على الدعم المادي، وفقًا لمجموعة من الشروط التي نصت على النحو التالي:-