اضطراب اسعار السلع الان| الدواجن والبيض والكتاكيت بكام

تبذل الحكومة المصرية قصارى جهدها في توفير كافة الاحتياجات التي يرغب فيها المواطنين، في إطار ارتفاع الأسعار الخاصة بمختلف السلع، مما قامت بإطلاق العديد من المبادرات التي تعتبر جزء استراتيجي متكامل يهدف لتخفيف أثاء التضخم وكذلك استقرار السوق المحلية.

اضطراب أسعار السلع الآن

وفي سياق متصل أكد الدكتور أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، أن الفترة القليلة الماضية شهدت سلسلة من الانخفاضات الملحوظة بأسعار السلع الغذائية الأساسية، وهذا الانخفاض انعكس بشكل كبير على ما تبذله الجهات التنفيذية والرقابية بالدولة، مضيفًا أن الإستراتيجية التي اتبعتها الحكومة المصرية تعد متكاملة بشكل كبير، مما يعمل على توفير الدولار بالأسواق وبشكل مستمر، وتُساهم كل هذه الإجراءات في القضاء على السوق السوداء، والانفتاح في زيادة الإفراجات الجمركية عن البضائع.

ما هي أسعار الدواجن؟

وضمن كم الاضطرابات التي تشهدها الأسعار، إلا أن سعر الدواجن داخل البورصة جاءت على النحو الأتي:-

وصل سعر كيلو الدواجن البلدي إلى 110 جنيهًا للكيلو الواحد.

فيما أن سعر كيلو الدواجن البيضاء بلغت نحو 65 جنيهًا للكيلو.

أما عن سعر كيلو الأمهات فسجلت نحو 60 جنيهًا.

وتراوح سعر كيلو الساسو من 80 لـ 85 جنيهًا.

سعر البيض الخميس

أما عن التحديثات الأخيرة التي أجرت على سعر البيض بمختلف أنواعه، فجاءت كما يأتي:-