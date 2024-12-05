تحديث تردد قناة كراميش الجديد على القمر الصناعي 2024 بجودة هائلة

الكاتب: مصطفى شاهين تاريخ النشر تصنيف تردد القنوات
تحديث تردد قناة كراميش الجديد على القمر الصناعي 2024 بجودة هائلة
تش تش وقت الدش..تردد قناة كراميش 2024 على قمر نايل سات وعرب سات بجودة ممتازة

تعتبر قناة كراميش من أبرز القنوات الفضائية التي استطاعت أن تجذب ملايين المتابعين من الصغار والكبار حول دول العالم العربي، في تقديمها إلى باقة كبيرة من البرامج التعليمية والترفيهية المميزة، بالإضافة إلى الأغاني والأناشيد الدينية التي لاقت قبولاً كبيرًا بين كافة المشاهدين، وعليه أصبح من السهل إمكانية التعرف على التردد الجديد لقناة كراميش كما سنوضحه لكم في السطور  التالية.

تردد قناة كراميش

أما عن المعلومات الخاصة بإستقبال قناة كراميش أطفال على النايل سات، ومتابعة كل ما تقدمه القناة دون توقف، وفقًا لما يأتي:-

  • القمر الصناعي للقناة هو النايل سات.
  • ترددها يكون 11605.
  • معامل الترميز لقناة كراميش 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ للقناة 5/6.
  • استقطاب القناة يكون أفقي.

تحديث تردد قناة كراميش أطفال

ويمكنك تنزيل قناة كراميش على العرب سات كذلك، ومتابعة كل ما تقدمه القناة دون توقف، سواء كانت برامج ترفيهية أو تعليمية، ناهيك عن الأغاني والأناشيد الدينية التي تقوم القناة بإذاعتها، وفقًا لما يأتي:-

  • القمر الصناعي الثاني العرب سات.
  • التردد الجديد للقناة 11390.
  • استقطاب القناة فهو عمودي.
  • معامل الترميز 27500.

ما تقدمه قناة كراميش أطفال؟

وتقدم القناة كل ما يبحث عنه المتابعين في جميع أنحاء دول العالم، لمشاهدة العديد من البرامج التعليمية والترفيهية، وغيرها من المحتوى المميز الأخر للقناة، وفقًا لما يأتي:-

  • قصص كارتونية متمثلة في تعليم الأطفال العديد من الحروف والأرقام.
  • كذلك البرامج التربوية التي تُساعد الطفل على القراءة والكتابة.
  • فيما تقدم القناة الكثير من الأغاني والأناشيد الدينية الأكثر من مميزة على مدار الساعة.
معلومات الكاتب
الكاتب: مصطفى شاهين

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