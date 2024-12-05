كلاسيكو الكرة السعودية…موعد مباراة الاتحاد والنصر في دوري روشن 2024 والقنوات الناقلة

تتجه أنظار عشاق كرة القدم السعودية والعربية إلى المواجهة المرتقبة بين الاتحاد والنصر ضمن دوري روشن السعودي 2024-2025 ويعتبر هذا اللقاء من أبرز المباريات التي تجمع بين فريقين يمتلكان قاعدة جماهيرية ضخمة، وهو ما يزيد من الإثارة والترقب لهذه المواجهة الكروية المثيرة. اللقاء لا يقتصر فقط على المنافسة المحلية، بل تطور كرة القدم في المملكة، ليحظى باهتمام إعلامي وجماهيري كبيرين.

مباراة الاتحاد والنصر

تأتي مباراة الاتحاد والنصر ضمن الجولة الثالثة عشرة من دوري روشن، حيث يسعى الفريقان لتعزيز مراكزهما في جدول الترتيب فريق الاتحاد يدخل اللقاء متصدراً برصيد 32 نقطة، بعد سلسلة انتصارات متتالية رفعته إلى القمة. أما النصر، فيحتل المركز الثالث برصيد 25 نقطة، ويأمل في تحقيق الفوز لتقليص الفارق والمنافسة على الصدارة والمباراة تمثل فرصة كبيرة للفريقين لتأكيد جدارتهما على الساحة المحلية، ما يضيف مزيداً من الحماس للجماهير.

موعد مباراة الاتحاد والنصر

من المقرر أن تقام مباراة الاتحاد والنصر يوم الجمعة الموافق 6 ديسمبر 2024، على أرضية ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية تنطلق المباراة في

تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت السعودية

والساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

المباراة تشهد إقبالاً جماهيرياً كبيراً، حيث يُتوقع أن تكون المدرجات ممتلئة لمتابعة هذا الديربي المثير

القنوات الناقلة مباراة الاتحاد والنصر

يتم نقل المباراة حصرياً عبر شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية، حيث تُعرض على قناة SSC 1. داخل السعودية، يمكن للجماهير مشاهدة اللقاء مجاناً بتقنية SD، بينما تتوفر تقنية HD عبر الاشتراك في باقة قنوات SSC باستخدام جهاز GOBX. هذا يضمن وصول المباراة إلى جميع المشاهدين داخل المملكة وخارجها بأعلى جودة ممكنة.