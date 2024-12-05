نتائج اختبار الترشح للشهادة الثانوية العامة.. رابط نتائج السبر الترشيحي سوريا

ينتظر العديد من الطلاب والطالبات في مختلف أنحاء محافظات سوريا، موعد ظهور نتائج اختبار الترشح للشهادة الثانوية العامة أو السبر الترشيحي، لتكون من أكثر النتائج التي ينتظرها شريحة كبيرة من الطلبة في الدولة السورية، في إطار أن يتعرفوا على حالتهم بالنتيجة، خاصة عقب انتهائهم من هذه الاختبارات في منتصف شهر نوفمبر الماضي، وفي ذلك سنوضح لكم الموقع المتوقع لظهور النتائج وطريقة الحصول عليها.

عرض نتائج اختبار الترشح للشهادة الثانوية العامة

وفقًا للمصادر الأخيرة حول عرض نتائج اختبار الترشح للشهادة الثانوية العامة فإن التوقعات تُشير بأن يتم عرضها في غضون الساعات القادمة، نظير أن وازرة التربية السورية حريصة على الانتهاء من اعتمادها والعمل على رفع النتائج عبر الموقع الرسمي للوزارة، ولذا فيمكن لجميع الطلبة التأهب لظهورها في غضون الفترة القليلة المقبلة، لكي يتعرف عليه كافة الطلبة والطالبات بمحافظات سوريا.

طريقة استعلام نتائج اختبار الترشح للشهادة الثانوية العامة

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الاستعلام عن نتائج اختبار الترشح للشهادة الثانوية العامة، وفقًا لما يأتي:-