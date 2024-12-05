شريحة esim.. أسعار خدمة الشريحة الإلكترونية

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، عن إطلاقها إلى خدمة الشريحة الإلكترونية ” esim” التي تعتبر من أكثر الشرائح المميزة في الوقت الحالي، بما يمكن الحصول على الشريحة من مختلف فروع الشركة المنتشرة على مستوى الجمهورية، مؤكدة أن سعر الشريحة بلغت نحو 330 جنيهًا، فيما يمكنك استبدالها بشريحة أخرى وذلك بقيمة 270 جنيهًا من داخل الفرع نفسه، كما يمكن لجميع العملاء التواصل على رقم “111” خدمة العملاء من أجل اللحصول على المعلومات الكافية حول الشريحة الجديدة وطريقة استخدامها.

كيف يتم تشغيل شريحة esim

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم القيام بتشغيل شريحة esim الإلكترونية، وفقًا لما يأتي:-

يجب أن يتم التأكد من الهاتف يقوم بدعم تقنية esim وذلك بداخل إعدادات الهاتف والبحث عن الشريحة.

أو إمكانية التواصل مع خدمة العملاء على رقم 111 من أجل معرفة ما غذا بإمكان الهاتف تشغيل الشريحة الجديدة أم لا.

أن يتم التأكد من الهاتف متصل بـ واي فاي.

ما قيمة شريحة esim؟

وحددت الشركة المصرية للاتصالات قيمة شريحة esim التي جاءت على النحو الأتي:-