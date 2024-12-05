موقع أستبدال أكواد فري فاير.. خطوات شحن جواهر

يرغب العديد من عشاق لعبة فري فاير من الحصول على جواهر لأكبر عدد ممكن، لكن مع التكلفة العالية فيبحث البعض عن أرخص الباقات وأقل عدد من الجواهر يمكنهم الحصول عليه، فيما أن اللعبة أخذت شهرة كبيرة في الفترة الأخيرة بتقديمها إلى التحديات والمغامرات التي لا تنتهي، ناهيك عن أنها تمكنت من جذب ملايين اللاعبين في كافة أنحاء الدول، وأصبح من السهل إمكانية التعرف على الباقات المتاحة في فري فاير، وكيفية شحنها، كم سنوضحه لكم في السطور التالية.

خطوات شحن فري فاير

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم شحن جواهر فري فاير لأكبر عدد ترغب فيه، وذلك بإتباع الأتي:-

قم بالذهاب إلى موقع Shop2 Game الرسمي.

مع القيام بتسجيل الدخول إلى صفحة الخدمات.

اختيار خدمة “شحن جواهر”.

ليتم تحديد الباقة التي ترغب في الحصول عليها.

ثم يتم تحديد وسيلة الدفع المناسبة لكل لاعب.

مع إدخال كافة المعلومات الخاصة بالدفع.

النقر بعدها على زر “أشحن الأن”.

باقات شحن جواهر فري فاير

أما عن الباقات المتاحة أمام كافة اللاعبين في إمكانية الحصول على العدد الراغبين به لشحن جواهر فري فاير، وفقًا لما يلي:-

في حالة شراء الـ 100 جوهرة تصل قيمتها لـ1 دولار مع إضافة 10 جواهر هدية.

أما ف ي حالة شحن الـ 210 جوهرة تكون بسعر 2 دولار.

فيما أنه إذا قمت بشراء 530 جوهرة فتكون بتكلفة 5 دولار أمريكي.

في حالة شراء الـ 2200 جوهرة تصل سعرها إلى 20 دولار.

موقع أستبدال أكواد فري فاير على جهاز الأندرويد والأيفون

هناك بعض الخطوات لكي يتم القيام باستبدال أكواد فري فاير على جهازك، وفقًا لما يلي:-

في البداية يتم الذهاب إلى موقع جارينا.

مع تسجيل الدخول بإنشاء حساب أو الدخول بحساب الفيسبوك.

ليتم النقر على خدمة “الإستبدال”.

وعندها ستتمكن من إدخال الكواد التي ترغب في تشغيله أو استبداله.

قم بعدها بإدخال رقم المعرض الخاص باللاعب.

ليتم النقر على أيقونة “استبدال”.

مزايا جواهر فري فاير عند شجن الجواهر على مختلف أجهزة الهواتف

أما عن المميزات التي يمكنك التعرف عليها عند شحن جواهر فري فاير الجديد، وفقًا لما يلي:-