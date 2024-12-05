هنا رابط أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في عموم العراق عند ظهورها عبر منصة مظلتي

لقد أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق أن نتائج أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية لم تعلن حتى الآن ولكن تم توفير منصة مظلتي من أجل الاستعانة بها في حالة ظهور النتائج النهائية لتلك الأسماء ويمكن استخدام منصة مظلتي لمعرفة أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في الوجبة السابعة عند ظهور النتيجة في عموم العراق التي ينتظرها العديد من المتقدمين العراقيين والعراقيات في الدولة.

كيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

وضحت الوزارة بأن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية في عموم العراق لم تظهر ولكن في حالة ظهورها يمكن الاطلاع عليها من خلال وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لذلك سوف نوضح لكم اليوم طريقة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية عبر منصة مظلتي كما يلي بكل التفاصيل:

في البداية زيارة منصة مظلتي في العراق.

النقر على أيقونة الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية.

إدخال البيانات المطلوبة ثم تحديد المحافظة في العراق.

اختيار الوجبة السابعة إذا تم الإعلان عنها.

النقر على أيقونة الاستعلام عن الأسماء المقبولة في دعم الرعاية الاجتماعية.

شروط طلب برنامج دعم الرعاية الاجتماعية