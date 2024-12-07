أضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين.. تضمن من خدمات منصة حكايتنا الجديدة 2025

يقوم الأشخاص بالتساؤل عن كل ما يخص خدمات منصة حكايتنا الجديدة، ومن الجدير بالذكر أن الدولة والحكومة في مصر تقوم بالسعي بشكل دائم لاتاحة حياة كريمة لجميع الأشخاص وعلى حسب ذلك قد تم انطلاق منصة حكايتنا الرقمية عن طريق شبكة الانترنت، والتي تقدم سلسلة هائلة من الخدمات الحكومية بشكل الكتروني من ضمنها إضافة مواليد جدد بالتمويل بالتحديد الأشخاص الذين يوجدون بالكرة والتي تضمنتها مبادرة حياة كريمة وفيما يلي سنوفر لكم التفاصيل.

خدمات منصة حكايتنا الجديدة

نائب وزير الاتصالات المصرية الدكتورة غادة ليب قامت بالإعلان في الحديث الخاص بها في مؤتمر وطني رقمي عن منصة حكايتنا وإطلاقها من جانب الوزارة بالمساهمة مع شركة المصرية للاتصالات بالإضافة إلى البريد المصري ويتم هذا بالعديد من الشروط التي من بينها إضافة المواليد الجدد لجميع الأشخاص المصريين بالبطاقات التموينية، بغية تحقيق الاستفادة وذلك من الدعم العيني الذي يتوفر من الدولة لجميع الأشخاص وتلك المنصة سيطرت على الجميع تلقي خدمات عديدة بصورة الكترونية.

خدمات منصة حكايتنا

بعدما ان قمنا بالتعرف على التفاصيل التي تخص تلك المنصة نرى أنها تضم محتوى تدريبي يتعلق بنشر الثقافة الرقمية لجميع الأشخاص عن طريق الفيديوهات بالإضافة إلى الرسوم البيانية التي تقوم بتقديم كل ما يخص الأسرة التي توجد بالكرة التي تتبع مبادرة حياة كريمة وفيما يلي الخدمات الإلكترونية التي تقوم المنصة بتقديمها: