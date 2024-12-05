سعر الشريحه الالكترونيه esim مميز جدًا.. يحتوي على 12 رقم مختلف يناسبك تمامًا في العمل

يقوم الأشخاص بالتساؤل عن سعر الشريحة الالكترونية esim، فهذا الموضوع من أهم وأبرز الموضوعات التي باستمرار يزداد البحث عليها بالتحديد في آخر فترة، ومن الجدير بالذكر أن هناك مصدر مسؤول بواحدة من شركات الاتصالات التي تعمل في مصر أوضحت سعرها والتي ستطرح بالأسواق المصرية بسعر ملائم لكل الاشخاص لن يتخطى 270 جنيه مصري كما أن الشركات لم تقم بالإعلان عن الموعد الرسمي لطرحها.

سعر الشريحه الالكترونيه esim

سعرها يكون 270 جنيه مصري كذلك أنه يرتفع بحوالي 50 جنيه مصري عند التحويل لشريحة أخرى وفي هذه الحالة يصير السعر 320 جنيه فحسب ومن الجدير بالذكر أن هذه الشريحة لن تتوافق مع العديد من من الأجهزة التي توجد في هذا الوقت الحالي بالسوق المصري كذلك أنه ليس من الممكن أن يتم تفعيلها مع الجوالات القديمه لانها ستدمج بالجوال وقام موظف الفرع بالتأكيد على أنه سيقوم بإعلام المواطن الذي سيشتري منه الشريحه الجديده ما إن كانت تلك الشريحة تتوافق مع الجهاز الشخصي الخاص به ام لا قبل أن يقوم بشرائها.

خصائص الشريحة الجديدة

بعد أن قمنا بالتعرف على سعر تلك الشريحة يمكننا أن نشير إلى تلك الخصائص الخاصة بها، ففي الحقيقة أن الشريحة الجديدة سوف تكون الالكترونية وهي شريحة اتصال تشتمل على لوحة الهاتف الم وسوف تكون مثبته بالجهاز وليس من الممكن المستخدم ان يقوم بتركيبها او ان يزيلها بغير الرجوع إلى الفرع لكن من الممكن للشخص أن يتعامل معها بصورة خارجية او ان يقوم بتحميل Sim card عليها.