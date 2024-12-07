بعد قرارات مجلس النواب الجديد .. إنطلاق الدعم النقدي الجديد بداية من العام المقبل 2025

الدعم النقدي الجديد هو احدى المساعدات الاستثنائيه التي قامت الدوله بتوفيرها وهي من ضمن المشروعات الخاصة بالضمان الاجتماعي، مما يتم توفير اكبر قدر من الدعم لعدد كبير من الافراد المستحقين مع استيفاءهم لبعض الشروط الاساسية، وتوفير بعض الأوراق التي تثبت استحقاقهم للمساعدات النقدية والمعنوية.

الدعم النقدي الجديد

هناك بعض المناقشات التي تدور في وقتنا الحالي من خلال مجلس النواب من أجل مشروع رسمي وهو توفير مساعدة نقديه يتم تقديمها على شكل دفعات متتالية، أو يمكن ان يتم تقديمها كدفعة واحده لبعض الاسر الفقيره أو الاسر محدودة الدخل كمسانده من الدوله لتوفير حياه كريمة لهم، ومن ضمن الحالات التي تتوفر إليهم الدعم النقدي كل ما يلي:-

توفير مصروفات الزواج للشخص للمرة الاولى.

توفير مصروفات الجنازه

توفير مصروفات للولادة لاول مره.

إعانات استثنائية للحالات المرضية

بالفعل سوف يتم توفير إعانات استثنائية لبعض الأشخاص الذين يعانون من بعض الامراض الصعب علاجها ولم يتمكنوا من توفير تكلفة العلاج فالإعانات تكون وفقًا لما يلي:-

توفير بعض العلاجات لإحدى الأمراض الطارئة لبعض الأشخاص الغير متوفر إليهم التأمين الصحي.

كما سيتم توفير بعض العلاج لبعض الأشخاص الذين يعانون من أمراض صعبة، وتوفير بعض الأجهزة التعويضية.

وتوفير بعض الأجهزة الصحية.

توفير المصروفات الدراسية لبعض الأشخاص ذوي الإعاقة.

تكلفة العلاج

إعانات استثنائية في حالات النكبات والكوارث

من ضمن مشروع القانون الذي قامت الضمان الاجتماعي بتوفيره، مع توفير إعانة الدعم النقدي، فسوف يتم تقديم إعانة استثنائية في حالة حدوث بعض الكوارث أو النكبات لبعض الأفراد، وذلك شرط أساسي توفير ما يثبت ذلك والأوضاع التي تتواجد على الأسرة حتى يتم تنفيذ اللائحة التنفيذية.