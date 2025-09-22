خطوات تثبيت تردد قناه طيور بيبي 2025الجديد على القمر الصناعي نايل وعرب سات

قناة طيور بيبي تعد واحدة من القنوات الرائدة والبارزة في الوطن العربي، والجدير بالذكر انها تقدم محتوى مناسبا ومتنوعا للأطفال الذي يشمل باقة كبيرة من البرامج التعليميه والترفيهيه التي تنمي التفكير لدى الأطفال وتنمي الذكاء وتتميز عن معظم القنوات بالأفلام الكرتونية الاغاني الهادفه والمسلسلات المميزة التي تضيف قيمة ترفيهية وتربوية للمشاهدين الصغار، بالإضافة إلى ما سبق ان قناه طيور بيبي دائما تحرص على بث وتقديم المحتوى لديها بافضل جوده وباشارة قوية، وهذا يضمن لكل المشاهدين في الوطن العربي تجربه مشاهده مثاليه وممتعه وتتسم بالوضوح، ومع الاهتمام الكبير من قبل الامهات والاباء والاطفال أصبح متابعة برامج جديدة لقناة طيور الجنة أمرا مهما للغاية للكثيرين، والان يمكنك ضبط التردد الخاص بالقناة على جهاز الاستقبال لديك إذا كنت ترغب في المحتوى الجديد للقناه والاستمتاع به لضمان تجربة مشاهدة مثالية.

تردد قناه طيور بيبي 2025

ويمكن الآن الحصول على تردد قناه طيور بيبي 2024 بأشارة قوية وبصورة ذات جودة عالية وصوت نقي، والاستمتاع بمشاهدة ممتعة لهذه القناة وفرنا لكم التردد الجديد بعد تحديثه على الاقمار الصناعيه نايل سات والكاميرا الصناعي عرب سات وجاء على نحو التالي:

التردد بعد تحديثه هو: 11274.

معدل الترميز الخاص بالقناه: 27500.

معامل تصحيح الخطأ الخاص بالقناه: 3/4.

معامل الاستقطاب للقناة هو: افقي.

جودة الصور الخاصه بالقناه: Hd.

تردد قناه طيور بيبي علي القمر الصناعي عرب سات