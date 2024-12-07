الحكومة العراقية تكشف عن موعد صرف راتب المعين المتفرغ  لشهر ديسمبر 2024

صرف راتب المعين المتفرغ هو من ضمن المبادرات المهمة التي قامت الدولة العراقية بتقديمها لبعض الاشخاص ذو الهمم وذو الاعاقات حتى تساعد أيضا على تحسين حياتهما الاقتصادية، وفقا للتحديات العالمية مع منح راتب اساسي إليهم يتم استحقاقه المواطن بشكل فعلي مع اتمام الشروط الاساسية، وتوفير بعض الأوراق الرسمية بنوع الاعاقة التي يشعر بها الشخص فبالتالي تعد خدمه هائلة لتعزز حياه كريمة لجميع المواطنين.

موعد صرف راتب المعين المتفرغ

راتب المعين المتفرغ هو من ضمن الأمور المهمة جداً لبعض المواطنين الذين يشعرون بإعاقة جسدية تمنعهم عن العمل، وتزامناً مع التعليمات المقدمة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بدولة العراق، يتم صرف الرواتب من يوم 20 حتى يوم 25، ولكن إذا توافق هذا اليوم مع يوم إجازة رسمية أو إجازة أسبوعية، فسوف يتم تأجيله إلى يوم واحد وسوف يكون أول أيام العمل.

خطوات التسجيل في استمارة المعين المتفرغ

حتى نتمكن من الحصول على استمارة المعين المتفرغ يفضل أن نقوم باتباع خطوات التسجيل في الاستمارة والتي تكون لما يلي:-