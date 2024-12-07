أعرف الآن .. موعد عرض مسلسل صلاح الدين الأيوبي لمتابعة الحلقات الجديدة على قناة الفجر 2024

يعتبر مسلسل صلاح الدين الأيوبي من أشهر المسلسلات التاريخية التركية وحظيت بإعجاب الملايين من المشاهدين من مختلف أنحاء الدول العربية نظرا لما تدور قصة المسلسل والأحداث في القرن السادس الهجري ببلاد الشام ومصر، وفي هذا السياق دعونا نتعرف على موعد عرض مسلسل صلاح الدين الأيوبي وأبطال المسلسل تابعونا.

موعد عرض مسلسل صلاح الدين الأيوبي

يعرض مسلسل صلاح الدين الأيوبي يوم الاثنين من كل أسبوع في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت مصر وفي تمام الساعة التاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية، كما يعرض أيضا المسلسل على قناة TRT التركية وأيضا على قناة الفجر الجزائرية وفي هذا السياق إليكم تردد قناة الفجر وقناة TRT التركية فيما يلي:

تردد القنوات الناقلة لمسلسل صلاح الدين الأيوبي

تردد القناة: 11470.

القمر الصناعي: نايل سات

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5|6

الجودة: HD

تردد قناة الفجر الجزائرية

تردد القناة: 11043

معدل الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5|6

الجودة: HD

ابطال مسلسل صلاح الدين الأيوبي

يضم المسلسل نخبة رائعة من الممثلين ومن أبرز هذه الابطال ما يلي:

جمال سليمان: صلاح الدين الأيوبي.

سوزان نجم الدين: عصمة الدين خاتون.

نجاح سفكوني: نجم الدين أيوب.

محمد مفتاح: أسد الدين شيركوه

وائل رمضان: رينو دي شاتيون.

والجدير بالذكر يعتبر مسلسل صلاح الدين الأيوبي واحد من أهم المسلسلات التاريخية والتي جذبت الكثير من المشاهدين بفضل أحداث المسلسل المشوقة وتعكس مراحل تحرير القدس بالتفصيل.