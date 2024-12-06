بعد قبول أكثر من100.000 مستفيد .. خطوات الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي امكانية الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي، من خلال الموقع الرسمي وذلك بهدف توفير الوقت والجهد على المستفيدين، وفي هذا السياق سوف نتعرف على خطوات الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة وسنقدم لكم أيضا أبرز المعلومات التي تدور حول تكافل وكرامة لكل من يرغب يتابع معنا القادم.

خطوات الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

يعد برنامج تكافل وكرامة دعم هادف للأسر المصرية ويرغب الكثير من المواطنين التقديم للحصول على معاش تكافل وكرامة ويمكن الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي فقط بشكل إلكترونيا من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال تنفيذ الخطوات التالية:

في البداية يجب الذهاب إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي الرسمي من خلال الضغط على هذا الرابط.

قم بإدخال الرقم القومي الخاص بصاحب الكارت والتي يتكون من 14 رقم.

اضغط على زر الاستعلام عن نتيجتك من أعلى يسار الصفحة.

يليه الضغط على زر الاستعلام وبذلك يظهر أمامك النتيجة سواء سارية أو موقوف أو متجمدة.

شروط التقديم في تكافل وكرامة 2024

حددت وزارة التضامن الاجتماعي في جمهورية مصر العربية بعض الشروط التي يجب أن تتوفر في المتقدم للحصول على معاش تكافل وكرامة بيسر وتتمثل الشروط فيما يلي: