مستني ايه؟ .. نزل حالًا تردد قناه طيور الجنه 2025 واستمتع مع أحلى الأغاني للأطفال

قناة طيور الجنة تعتبر من القنوات المتخصصة في المحتوى الموجه للأطفال، حيث ان القناة تقدم محتوى ممتع وترفيهي للأطفال وهذا جعلها مسلية وممتعة في الوقت نفسه، والقناة تبتسم انها قناة تعليمية حيث تقدم محتوى مفيد ومهم للغاية للأطفال، وقناة طيور الجنه باتت من أشهر وافضل قنوات الاطفال على مستوى الوطن العربي، والجدير بالذكر انها حازت على اعجاب الكثير من الآباء والأمهات لمحتواها المميز الذي يجذب انتباه أطفالهم بطريقة تعليمية وترفيهية ممتعة والقناة تستهدف الفئات العمرية المختلفة، ومن خلال السطور التالية ذكرها سوف نوافيكم بكل التفاصيل الخاصة بال تردد قناه طيور الجنه فتابعوا معنا.

تردد قناه طيور الجنه 2025

الكثير من الآباء والأمهات يهتمون كثيرا بالبحث عن التردد الخاص بالقناة على محركات البحث ومواقع السوشيال ميديا، هو جدير بالذكر ان القناة تعرض المحتوى الخاص بها بصورة ممتازة ونقية وبصوت بدون تشويش أو انقطاع والقناة تكتسب أنها مجانية ولا تحتاج لأي اشتراك سنوي او شهري، والان سنوضح لكم كافة التفاصيل الخاصة بالتردد على الاقمار الصناعيه المختلفه.

تردد قناه طيور الجنه على النايل سات

والان بعد تحديث التردد الخاص بالقناة على القمر الصناعي نايل سات وجاء على النحو الآتي:

تردد قناه طيور الجنه بعد تحديثه هو: 11258.

معدل الترميز الخاص بقناة طيور الجنه بعد تحديثه: 27500.

الاستقطاب الخاص بالقناه بعد تحديثه: افقي.

معامل تصحيح الخطأ هو: 6/5.

جودة القناة بعد تحديثها هي: ‏hd.

تردد قناة طيور الجنة الجديد على عرب سات

والان تم توفير تردد الجديد الخاص بقناة طيور الجنة بعد تحديثه على القمر الصناعي عرب سات وجاء التردد على النحو التالي