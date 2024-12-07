بعد تحقيق نجاح الجزء الأول “موعد نزول فيلم الحريفة 2 في السينما”.. سعر التذكرة 110 جنية

موعد نزول فيلم الحريفه 2 في السينما من اكثر الموضوعات التي يهتم بها عدد كبير من الافراد حيث صرح الفنان المصري نور النبوي عن عرض فيلم الحريفة 2 والذي أطلق عليه اسم الريمونتادا، فقط رضا الجزء الأول في العام الماضي وحقق نجاحا كبيرا في كافة الدول العربية وبالأخص شهر يناير الماضي، لذلك ينتظرون الكثير من المشاهدين ومحبي الفنان نور النبوي بفارغ الصبر لذلك سوف نقوم بعرض كافة التفاصيل الفيلم من خلال فقرات القادمة.

موعد نزول فيلم الحريفة 2 في السينما

بدء عرض فيلم الحريفة للفنان خالد النبوي اليوم 4 ديسمبر حيث، ومن المقرر عرضه غدا في الدول العربية يوم ديسمبر 5، كما أظهر الإعلان الترويجي للحريفة 2 ظهور عدد جديد من ضيوف الشرف أحمد فهمي والمعلق أيمن الكاشف ومروان موسى بجانب مايكل أوين لاعب ليفربول، وسوف تدور أحداث الفيلم عن ماجد وأصدقائه بمواجهة الكثير من التحديات وبعد المغامرات المثيرة خلال ممارسة كرة القدم بجانب التطورات الجديدة التي سوف تحدث في حياتهم الشخصية بمجرد دخولهم إلى المرحلة الجامعية،كما ظهر الإعلان التشويقي فريق الكرة النسائيه والتي سوف ينضم نور ايهاب واظهر أيضا الاعلان بعض المشاهد السريعة لها داخل أرض الملعب.

ابطال الحريفة 2

يضم الفيلم مجموعة كبيرة من الأبطال الشباب ومنهم: