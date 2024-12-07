احداث مثيرة وشيقة .. موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة الجديدة عبر الفجر الجزائرية

يتطلع الكثير من محبي مسلسل المؤسس عثمان في معرفة موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة الجديدة والمسلسلات الناقلة، فهو يعتبر اسطورة الفن التركي، الذي حاز على نسبة مشاهدة قد تخطت الملايين، وذلك لأنه من المسلسلات التي لها تأثير تاريخي كبير على الأفراد، حيث أنه يسرد ما حدث أثناء الاحتلال في العصر العثماني، وما مرت به البلاد من حروب وصراعات بين حكام الدول، ولمعرفة المزيد من التفاصيل تابعوا السطور التالية.

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة الجديدة

عشاق مسلسل المؤسس عثمان الآن في تساؤل مستمر عن موعد عرض الحلقة القادمة من الموسم السادس، وذلك لأنها تحمل في طياتها العديد من الأحداث المثيرة والمشوقة، فهو يعتبر من المسلسلات الحائزة على نسبة مشاهدة عالية، علاوة على ذلك تقوم إدارة المسلسل بعرض حلقة كل أسبوع، تحديداً في يوم الأربعاء في الساعة الثامنة مساءً، على قناة اي تي في، بالإضافة إلى أنه يتم إعادة عرضه على قناة الفجر الجزائرية بشكل مدبلج تحديداً يوم الخميس في تمام الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت مصر، أما بتوقيت السعوديه في تمام الساعة العاشرة مساءً.

القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان

هناك مجموعة من القنوات التي أعلنت عن أنها سوف تنقل للمتابعين تكملة مسلسل المؤسس عثمان في الموسم السادس، وإليكم الترددات الخاصة بهذه القناة:

أولاً:قناة atv التركية عبر القمر الصناعي نايل سات

التردد الخاص بهذه القناة يصبح: 10796.

أما بالنسبة عن معامل الترميز سيكون: 27500.

على عكس معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

بالإضافة إلى أن معدل الاستقطاب هو: عمودي.

تقنية الصوت والصورة الخاصة بالقناة هي: HD.

ثانياً: قناة الفجر الجزائرية نايل سات