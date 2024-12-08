مليون دولار فى انتظارك… طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم Dream

أصبح الاشتراك في مسابقة الحلم Dreamحلم الجميع، حيث تعد من أكبر المسابقات في العالم العربي تصل مجموع جوائزها المقدمة على مدار السنة إلى 3 مليون و800 ألف دولار ويتم إجراء سحب أسبوعي على جائزة قيمتها 5000 دولار وسحب شهري على جائزة تبلغ 100 ألف دولار، بينما يتم السحب على الجائزة الكبرى التي تصل إلى مليون دولار في نهاية كل عام ومع اقتراب موعد السحب، يرغب الكثير من المشاهدين من معرفة طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم.

طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم Dream.

لكي يتم الاشتراك فى المسابقة للتسجيل فى سحب المليون دولار لابد من اتباع الخطوات الأتية:

أرسل رسالة نصية قصيرة إلى الرقم المخصص لبلدك تحتوي على الكلمة “حلم” أو “dream” أو “reve”، ثم قم بالإجابة على الأسئلة.

قم بإرسال رسالة نصية قصيرة تحتوي على كلمة “انضم” أو “join” إلى رقم بلدك، وستتلقى رسالة تحتوي على رابط إلى موقع المسابقة.

اتبع الرابط واستمتع بالأسئلة.

كيفية الفوز في المسابقة.

إذا أجبت عن سؤال واحد بشكل صحيح باستخدام أي من الطرق المذكورة في السابق سيدرج اسمك ضمن المشاركين في سحب المليون دولار وستحصل على فرصة للفوز بجوائز أخرى بما في ذلك سحب أسبوعي على مبلغ 5000 دولار أو سحب شهري على مبلغ مائة ألف دولار الذي يجرى كل أول خميس من الشهر، كما أن المشاركة في مسابقة الحلم من خلال التطبيق قد تمنحك فرص مهمة وكثيرة للحصول على جوائز إضافية من الرعاة الرسميين ويمكنك الاطلاع عليها عبر التطبيق.