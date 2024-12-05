موعد امتحانات نصف العام 2025 التفاصيل الكاملة وخطة الوزارة

مع اقتراب موعد امتحانات نصف العام 2025، يتزايد اهتمام الطلاب وأولياء الأمور بمعرفة جدول الامتحانات والخطط الدراسية المقررة ,r] أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية الجدول الرسمي للمراحل الابتدائية والإعدادية، مشيرة إلى أهمية ان يلتزم الجميع بالإجراءات التنظيمية لضمان سير الامتحانات بسلاسة وتأتي هذه الامتحانات كمحطة مهمة لتقييم الطلاب وتحقيق الأهداف التعليمية المرسومة في الفصل الدراسي الأول، بما يتماشى مع الخريطة الزمنية للعام الدراسي.

جدول امتحانات نصف العام 2025

تنطلق امتحانات النقل في المراحل الابتدائية والإعدادية يوم السبت 11 يناير 2025 وتستمر حتى الخميس 16 يناير. أما امتحانات الشهادة الإعدادية فتبدأ يوم السبت 18 يناير 2025 وتنتهي يوم الخميس 23 يناير. تستغرق الامتحانات أسبوعاً لكل مرحلة، ما يتيح للطلاب وقتاً كافياً للتحضير والمراجعة. الوزارة أكدت الالتزام بإعداد جداول زمنية تراعي جميع المراحل الدراسية، مع توجيه اللجان بالالتزام بالمعايير الموضوعة.

موعد إجازة نصف العام

تنتهي الامتحانات ليبدأ الطلاب إجازة نصف العام يوم السبت 25 يناير 2025 وتستمر أسبوعين حتى الخميس 6 فبراير 2025. الفصل الدراسي الثاني يبدأ يوم السبت 8 فبراير، ليواصل الطلاب مشوارهم التعليمي. الإجازة تمنح فرصة للطلاب لاستعادة النشاط والتركيز على الاستعداد للفصل الدراسي الثاني.

تعليمات الوزارة بشأن الامتحانات

أصدرت وزارة التربية والتعليم عدة تعليمات لضمان الشفافية والانضباط داخل اللجان. من أبرزها: