“الحكومة العراقية” تُعلن بيان هام لجميع الموظفين حول سن التقاعد

قامت اللجنة المالية بمجلس النواب اليوم الأربعاء 4 ديسمبر بتقديم مقترح جديد لرئاسة البرلمان، في سبيل أن يتم التعديل على قانون التقاعد الموحد، من أجل رفع سن التقاعد من 60 لـ 63 عامًا بجميع القطاعات العسكري والمدني، نظير أن هذا المقترح استند لأحكام الماددة 60- ثانيًا من الدستور و87-أولاً من النظام الداخلي داخل مجلس النواب رقم 1 لعام 2022، بما يقوم المجلس بالإطلاع على هذا المقترح وأخذ الرأي فيه سواء بالقبول أو الرفض.

مقترح التعديل على السن التقاعدي

وقام مجلس النواب بالتصويت عليه ضمن دورته السابقة عام 2019، بشأن التعديل على قانون التقاعد، التي كانت تضمن تخفيض العمر التقاعدي من 63 لـ 60 عامًا، مما أثار غضب الكثير من الموظفين في القطاعين المدني والعسكري وكافة العاملين بدوائر الدولة، من أجل إعادة النظر في هذا القرار مرة أخرى والأخذ في الاعتبار بأن سن الـ 60 عامًا يعد غير موفق بين العاملين في الدولة، وهم الأن في حالة انتظار كبيرة بشأن قرار المجلس.

متى يتم توزيع رواتب المتقاعدين في العراق

من المعتاد أن يتم توزيع رواتب المتقاعدين بداية كل شهر ميلادي ما لم يوافق عُطلة أو إجازة رسمية في محافظات العراق، فيما أنه في حالة إذا صادف إجازة يتم تعديل موعد الصرف سواء بالتقديم أو التأخير، في إطار أن يتحصل عليه كافة المشتركين في هيئة التقاعد الوطنية بالعراق، وعليه فإن الوزارة مازالت مستمرة في إيداع رواتب شهر ديسمبر الجاري.

كيفية الاستعلام عن رواتب المتقاعدين

وضمن هذا الموضوع الخاص بالمتقاعدين، فيمكنك الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في مختلف محافظات العراق، وفقًا لما يأتي:-