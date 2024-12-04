لولو في ورطة.. تردد قناة وناسة 2024 على النايل سات والعرب سات وأهم مميزات القناة

تبحث الكثير من الأمهات عن تردد قناة وناسة 2024، قناة وناسة هي الحل الأمثل، تقدم وناسة محتوى ترفيهي وتعليمي للأطفال على مدار اليوم، لا تترددي في تحديث ترددها على النايل سات وعرب سات لتضمني لأطفالك مشاهدة ممتعة وآمنة، استمتعي بوقتك مع أطفالك وانتقي من بين البرامج المتنوعة التي تقدمها وناسة ما يناسب اهتماماتهم.

تردد قناة وناسة 2024

إليكم تردد قناة وناسة 2024:

على النايل سات:

التردد: 11430

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: HD

على عرب سات:

التردد: 11270

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: HD

مميزات قناة وناسة

قناة وناسة هي واحدة من القنوات المفضلة لدى الأطفال والعائلات العربية، وتتميز بالعديد من المزايا التي جعلتها تحظى بشعبية واسعة، إليك بعض أهم مميزات قناة وناسة: