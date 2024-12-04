طريقة مميزة شحن شدات ببجي موبايل من الهاتف باقوي عروض 6000 + 2100 UC

طريقة مميزة شحن شدات ببجي موبايل من الهاتف أو الكمبيوتر، وفقاً إلى عدة خطوات بسيطة للغاية نبرزها إليكم في هذا التقرير عبر موقعكم الإلكتروني “البديل” حيث تتميز لعبة ببجي بالإثارة طوال الوقت، لذا يلعبها الكثير من الشباب والصغار، في كافة أنحاء العالم، وخاصة الوطن العربي ولكن تعد أهم عملية في لعبة PUBG MOBILE شحن الشدات، او ما تسمي باليوسي UC، وهي العملة الافتراضية التي من خلالها يتمكن اللاعبين من شراء الأسلحة والملابس والمدافع وكل متطلبات اللعبة.

طريقة مميزة شحن شدات ببجي موبايل من الهاتف

اذا كنت من عشاق اللعبة المميزة ببجي موبايل وترغب في شحن اللعبة بكل سهولة ويسر فالأمر لا يحتاج منك سوي ان تقوم بعدة خطوات بسيطة للغاية جاءت كالتالي:

الدخول على الموقع الرسمي للعبة midasbuy.

زيارة القائمة العلوية.

التوجه نحو قائمة الدول.

اختار دولتك.

حدد علم الدولة.

انزل أسفل القائمة.

اختار مربع الشحن.

حدد العرض المناسب.

اكتب id.

الضغط على زر الشحن.

خطوات تنزيل لعبة ببجي موبايل

يمكنكم تحميل لعبة ببجي موبايل من الموقع الرسمي للعبة أو تحميلها من متجر اللعبة حسب نوع هاتفك، فإذا كنت ترغب في لعب ببجي موبايل من الجوال فإليكم طريقة التحميل كالتالي:

الدخول على متجر جوجل بلاي أو app store.

الضغط على زر البحث.

اكتب اسم اللعبة ببجي موبايل.

الضغط على زر تحميل اللعبة.

انتظر ثواني حتي يتم تنزيل اللعبة.

أما إذا كنت ترغب في تحميل PUBG MOBILE على جهاز الايفون او الايباد فقم بنفس الخطوات السابقة ولكن أدخل على متجر ابل استور.