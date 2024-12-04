سعر البطاطس اليوم في الاسواق.. بكام الكيلو النهاردة

سعر البطاطس اليوم، من أكثر عمليات البحث التي زادت في الدقائق الجارية حول معرفة أخر تحديثات أجرت على أسعار الخضراوات والفاكهة داخل الأسواق اليوم الأربعاء الموافق 4 من شهر ديسمبر 2024، فيما أن هذه الأسعار يتم تحديثها على مدار اليوم وفقًا لعمليات العرض والطلب التي تكون في الأسواق، ويمكنك التعرف على أخر التحديثات التي تمت على سعر البطاطس اليوم، كما سنوضحه لكم في السطور التالية، حتى يتعرف عليه كافة المواطنين الراغبين في عملية شراء السلع بالأسواق.

سعر البطاطس اليوم والطماطم والخضار

وفقًا للتحديثات الأخيرة التي أجرت على أسعار الخضار شاملة البطاطس والطماطم وكافة الأسعار الأخرى، وفقًا لما يأتي:-

وصل سعر كيلو الطماطم اليوم الأربعاء إلى 10.62 جنيه للكيلو حتى 15 جنيهًا.

فيما سجل سعر كيلو البطاطس اليوم نحو 19.18 جنيه.

كذلك فإن الليمون بلغ نحو 20 جنيهًا.

أما عن أسعار الخيار في الأسواق فوصل لـ 18.54 جنيه للكيلو الواحد.

حتى أن أسعار الملوخية بلغت نحو 14.50 جنيه.

سعر الخضار اليوم في العبور

ولمعرفة باقي الأسعار التي تمت على سعر الخضار اليوم داخل سوق العبور، التي فيه تختلف الأسعار من تاجر إلى أخر لكن يكون بشكل طفيف وغير مبالغ فيه، فجاءت على النحو الأتي:-