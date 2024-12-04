رابط نتائج السبر الترشيحي 2025 حسب الاسم لطلاب البكالوريا

زادت عمليات البحث بشكل كبير من قبل طلاب البكالوريا في محافظات سوريا حول نتائج السبر الترشيحي، التي أصبح من المتوقع إعلانها في غضون الساعات القادمة، بعد أخر تصريحات صادرة من قبل وزارة التربية السورية بشأن موعد الظهور، ناهيك عن اختبار الترشح للشهادة الثانوية العامة يمثل أهمية كبيرة للعديد من الطلاب والطالبات، فضلاً عن أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بهذه بنتائج السبر الترشيحي دورة 2024، وعليه سنتعرف معًا على إجراءات الحصول على النتائج عقب صدورها مباشرة.

كيفية الاستعلام عن نتائج السبر الترشيحي 2025

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الاستعلام عن نتائج السبر الترشيحي 2025 اختبار الترشح للشهادة الثانوية العامة سوريا، وفقًا لما نص على النحو الأتي:-

أن يتم الذهاب إلى موقع وزارة التربية السورية في البداية.

مع تسجيل الدخول إلى صفحة النتائج.

اختيار نتائج السبر الترشيحي.

قم بإدخال اسم الطالب ورقم الاكتتاب في خانة البحث.

القيام بالنقر على أيقونة “بحث”.

انتظر لبضع ثواني.

حتى يتم ظهور النتائج في النهاية.

توقع ظهور نتائج السبر الترشيحي 2025

تداول العديد من رواد التواصل الاجتماعي، عن أن ظهور نتائج السبر الترشيحي 2025 سيكون في غضون الساعات القليلة المقبلة، ومن الممكن أن يوافق اليوم أو غدًا الخميس، إلا أن وزارة التربية السورية لم تصدر بيان رسمي يُفيد بالموعد التي ستظهر به النتائج، وعليه سنوافيكم بكافة المستجدات الخاصة بالنتائج عقب ظهورها مباشرة، وحتى يتعرف عليها الجميع من طلبة طالبات الثانوية العامة.