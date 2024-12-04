100,000 دولار.. اشترك في مسابقة الحلم واكسب الجائزة

يرغب العديد من المواطنين في الاشتراك بمسابقة الحلم، حيث إن المسابقة توفر العديد من الجوائز المالية والعينية أمام كافة المشتركين بمختلف دول العالم العربي، بالإضافة إلى أن قيمة الجائزة تتراوح من 5000 دولار لمليون دولار أمريكي، والمسابقة من تقديم الإعلان مصطفى الأغا، وحظيت المسابقة على شهرة كبيرة بين ملايين المتابعين، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم

هناك بعض الخطوات التي من خلالها يمكنك الاشتراك في مسابقة الحلم، وفقًا لما يأتي:-

من السهل إمكانية تنزيل تطبيق حلم على هاتفك الجوال سواء الأندرويد أو الأيفون.

ويمكنك الاشتراك كذلك بالدخول إلى موقع البرنامج عبر الإنترنت.

ليتم إنشاء حساب على البرنامج.

إرسال كلمة حلم على رقم الجوال الخاص بكل دولة مقيم بها المشترك.

في حالة الموافقة عليه من قبل البرنامج ستتمكن من تلقي أسئلة يجب القيام بالإجابة عليها.

ما هي أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم؟

ولكي تتمكن من الاشتراك في مسابقة الحلم، فلابد من البحث عن الرقم المخصص لكل بلد عربية، والحصول على جائزة مالية تصل قيمتها حتى مليون دولار أمريكي، ومن بينها التالي:-