تردد زي الوان الجديد على القمر الصناعي

تعتبر قناة زي الوان من أكثر القنوات الفضائية الناقلة للأفلام الهندية والتركية، وغيرها من الأعمال الأخرى التي استطاعت أن تجذب ملايين المتابعين في كافة أنحاء دول العالم، وأصبح من السهل إمكانية التعرف على تردد القناة الجديد سواء النايل سات والعرب سات، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

تردد قناة زي الوان

جاءت أبرز المعلومات الخاصة باستقبال التردد الجديد لقناة زي الوان الناقلة للمسلسلات الهندية المدبلجة وكذلك الأفلام التي يعشقها شريحة كبيرة من المشاهدين، وفقًا لما يأتي:-

القمر الصناعي الأول النايل سات.

التردد يكون 11938.

استقطاب القناة عمودي.

معامل الترميز للقناة 27500.

معامل تصحيح الخطأ للقناة 5/6.

نزل تردد قناة زي الوان الثاني عرب سات

ولكي تقوم بتنزيل قناة زي الوان على القمر الصناعي العرب سات، فيمكنك اتباع البيانات التالية:-

القمر الصناعي الأخر العرب سات.

التردد الجديد للقناة 12111.

استقطاب القناة فهو أفقي.

معامل الترميز للقناة فهو “27500”.

معامل تصحيح الخطأ ¾.

كيفية تنزيل قناة زي الوان الجديد

أما عن الخطوات الواجب مراعاتها لكي يتم استقبال قناة زي الوان الجديد على النايل سات والعرب سات، فعليك اتباع الأتي:-