“الحكومة العراقية الان” تفرض 200 ألف دينار غرامة على جميع أصحاب السيارات

أعلنت المديرية العامة للمرور في العراق عن فرض غرامات فورية على بعض السيارات المخالفة لقوانين وضوابط المرور، فيما أن المديرية دعت جميع هذه السيارات المخالفة بسرعة التوجه إلى مواقع التسجيل في بغداد والمحافظات المشمولين ببيان، في تقرر مراجعة أصحاب المركبات المسجلة بنظام التسجيل القديم، وذلك قبل يوم 9-4-2003 والفحص المؤقت وكذلك المشروع الموازي في سبيل تسجيلها ضمن المشروع الوطن.

قيمة الغرامة المرور على المخالفين في العراق

وأقرت المديرية العامة للمرور، أن قيمة الغرامة تصل إلى 200 ألف دينار عراقي، وفقًا لما نصت عليه المادة “٢٥ / اولاً / ز” من قانون المرور، التي تشمل المركبات الحاملة للوحات الفحص المؤقت والعمل على حجز المركبة حتى انتهاء معاملة التسجيل المنوط بها من قبل المديرية، مع معاقبة كل من يخضع للمادة ” ٢٥ / ثاني/أ” بغرامة مالية تصل قيمتها إلى 100 ألف دينار عراقي بما يشمل ذلك المركبات المسجلة ضمن المشروع الموازي، وعليه فوجهت تحذيرها الأخير إلى كافة المواطنين بسرعة التوجه لمجمعات التسجيل من أجل إصدار إجازات السوق لغرض التسجل.

كيفية الاستعلام عن غرامات المرور في العراق

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الاستعلام عن غرامات المرور في العراق، وفقًا لما يلي:-

أن يتم الانتقال إلى منصة أور الإلكترونية في البداية.

مع إدخال رمز التحقق المرئي بعد ذلك.

قم باختيار الخدمة التي ترغب فيها.

ليتم تدوين بيانات الشخص المستفيد في الخانات المخصصة لذلك.

النقر على زر “بحث”.

وعندها ستتمكن من معرفة كافة التفاصيل الخاصة بالغرامة.

كيف أسدد غرامات المرور في العراق

ويمكنك سداد غرامات المرور داخل دولة العراق عبر الذهاب إلى منصة أور الإلكترونية، والقيام بتسجيل الدخول إلى الصفحة المعنية بالخدمات، ليتم تدوين كافة البيانات الخاصة بعملية الدفع مع التأكد من صحتها بشكل كبير، والنقر في النهاية على أيقونة “دفع” أو تأكيد”.