هنا عبر مظلتى.. الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة بالعراق

يتسأل الكثير من المواطنين فى العراق عن طريقة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعيةالوجبة الأخيرة 2024، وتقدم الحكومة العراقية مجموعة من البرامج والخدمات لمساعدة الفئات المحتاجة والضعيفة في المجتمع، مثل الأسر الفقيرة، وذوي الإعاقات، وكبار السن، والأرامل، والأيتام تهدف هذه البرامج إلى تحسين مستوى معيشتهم وتوفير الحماية الاجتماعية لهم فى ظل الظروف الأقتصادية الحالية.

الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالعراق.

يمكن الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالعراق الوجبة الأخيرة، من خلال الوقع الإلكترونى لمنصة مظلتى بإتباع الخطوات الأتية:

اولا: سجل الدخول إلى منصة مظلتي.

ثانيا: ثم اختر الخدمات الإلكترونية.

ثالثا:من الخدمات المتاحة حدد أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة.

رابعا: قم بإدخال البيانات المطلوبة في الأماكن المحددة لها.

خامسا: ثم اضغط على زر الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية.

سادسا: سوف تظهر لك قائمة بأسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية.

حددت الحكومة العراقية بعض الشروط التى يجب أن توافرها فى المتقدمين للحصول على هذا الدعم، وهذا لضمان وصول الدعم إلى الأسر المستحقة ومن هذا الشروط: