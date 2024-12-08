عالم من المتعة والمرح… استقبل تردد قناة كراميش الجديد 2024

قناة كراميش هي واحدة من أهم قنوات الأطفال، فهى تقدم القناة محتوى يجمع بين الترفيه والتعليم، مما يجعلها خيارا ممتازا للأطفال، تتميز القناة بأغانيها المحببة والشخصيات الكرتونية المرحة التي ترافق الأطفال في رحلتهم التعليمية، تعتبر قناة كراميش منارة للأطفال في العالم العربي، فهي تقدم لهم بيئة تعليمية وترفيهية أمنة وممتعة.

تردد قناة كراميش الجديد.

قناة كراميش من أشهر قنوات الأطفال فى الوطن العربى، فهى تقدم مجموعة كبيرة من الأغانى التعليمية والترفيهية المفضلة لدى كثير من الأطفال، وسوف نقدم لكم تردد القناة على الأقمار الصناعية المتاحة.

تردد قناة كراميش على القمر الصناعى نايل سات.

تردد القناة: 11603.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة كراميش على القمر الصناعي عرب سات.

تردد القناة: 11390.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

كيفية ضبط قناة كراميش على أجهزة الاستقبال.

قناة كراميش تبث محتواها بجودة عالية على مدار اليوم دون أنقطاع او توقف، ويمكن تثبيت القناة على جهاز الاستقبال بخطوات بسيطة وهى كالتالى:

اولا: فتح قائمة الإعدادت من خلال جهاز التحكم.

ثانيا: عليك اختيار التثبيت اليدوي.

ثالثا: حدد القمر الصناعي سواء كان نايل سات أوعرب سات.

رابعا: ادخال جميع البيانات الخاصة بالتردد.

خامسا: اضغط علي كلمة بحث وسوف تظهر القناة امامك ثم اضغط علي حفظ القناة.

مميزات قناة كراميش.