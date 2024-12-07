عالم كله فرح ومتعة… استقبل الآن أجدد تردد لقناة وناسة بيبى

تعتبر قناة وناسة بيبي واحدة من أشهر القنوات المخصصة للأطفال، حيث تقدم محتوى متنوعا ومسليا يجمع بين الترفيه والتعليم، تتميز القناة بأغانيها المحببة والأناشيد التعليمية التي تساعد الأطفال على تعلم الحروف والأرقام والألوان بطريقة ممتعة وسهلة، حيث تقدم لهم عالما من المرح والتعلم من خلال محتواها المتنوع وشخصياتها المحبوبة، تساهم القناة في تنمية مهارات الأطفال وتوسيع أفاقهم.

تردد قناة وناسة بيبي الجديد.

قناة وناسة من أهم قنوات الأطفال، ويسعى الكثير من الأباء والامهات لمعرفة التردد الجديد للقناة، لما تقدمه من محتوى مميز وممتع.

تردد قناة وناسة بيبي على القمر الصناعى نايل سات.

تردد القناة : 11470.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ هو: 5/6.

الجودة: SD.

تردد قناة وناسة بيبي على القمر الصناعى عرب سات.

تردد القناة: 11270.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معامل الاستقطاب: عمودى.

الجودة: HD.

كيفية ضبط قناة وناسة على أجهزة الاستقبال.

يمكن ضبط قناة وناسة بيبي بطريقة بسيطة، وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية:

اولا: قم فتح قائمة الإعدادت من خلال جهاز التحكم.

ثانيا: اختر التثبيت اليدوي.

ثالثا: قم بتحديد القمر الصناعي الذى تريده سواء كان نايل سات أوعرب سات.

رابعا: اكتب جميع البيانات الخاصة بالتردد الجديد مثل التردد والاستقطاب والترميز والتصحيح.

خامسا: اضغط علي كلمة بحث وسوف تظهر القناة امامك ثم اضغط علي حفظ القناة.

مميزات قناة وناسة بيبي.