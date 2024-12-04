وناسة في زيها الجديد.. تردد قناة وناسه نايل سات 2024 Wanasah TV وعلي القمر الصناعي عرب سات

تعمل تردد قناة وناسة الجديد على تقديم محتوى متنوع يتضمن أناشيد ورسوم متحركة وأغاني مميزة ورائعة، كل هذا مع مراعاة أن تكون الجودة عالية مع الإشارة القوية، لذا تعد القناة واحدة من أفضل القنوات الفضائية ذات الشعبية الكبيرة عند الأطفال كافة في مختلف الدول العربية، تعرض القناة أيضاً البرامج التعليمية المتنوعة التي تلعب دوراً مهماً في تنمية القدرات وزيادة المعرفة، هذا بجانب عرض تشكيلة متنوعة من المسلسلات الكرتونية والأفلام.

تردد قناة وناسة الجديد

تحرص إدارة قناة وناسة على تغيير التردد الخاص بها بين الحين والآخر حتى تتم معالجة أي أخطاء فيها، وكذلك لإضافة المزيد من الأفكار المميزة والتطوير من المحتويات المقدمة عبر شاشتها، الجدير بالذكر أنه يمكن تنزيل القناة عبر العديد من الأقمار الصناعية المختلفة والتي منها النايل سات والذي تم تحديث التردد الخاص به ليصبح كالتالي:

التردد: 11430.

القمر الصناعي: نايل سات.

جودة المحتوى: HD.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد قناه وناسه عرب سات 2024

تردد الخاص بالقناة هو: 11270.

معدل الترميز الخاص بالقناة هو: 27500

ومعامل تصحيح الخطأ الخاص بالقناة هو: 3/4.

معامل الاستقطاب الخاص بالقناة هو: أفقي.

الجودة هي: HD.

خطوات تنزيل قناة وناسة على الجهاز

وبعد أن عرضنا لكم البيانات الخاصة بتردد قناة وناسة عبر القمر الصناعي عرب سات ونايل سات، سنوضح لكم الآن كيفية تنزيل هذا التردد بكل سهولة: