ur.gov.iq.. طريقة الاستعلام عن غرامات المرور العامة الرقم الألماني 2024 العراق

أطلقت المديرية العامة للمرور في العراق، منصة أور الإلكترونية المعنية بكافة الخدمات الخاصة بالمرور في الدولة العراقية، ناهيك عن أن هذه المنصة توفر الوقت والجهد اللازم على كافة المواطنين الراغبين في معرفة قيمة المخالفة المرورية المنوط بها، مع إمكانية سداد القيمة كذلك إلكترونيًا دون الذهاب إلى أي مكان، مما يوفر ذلك الوقت والجهد اللازم على كافة المواطنين في محافظات العراق، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

استعلام غرامات المرور الرقم الألماني في العراق

جاءت أبرز خطوات الاستعلام عن غرامات المرور العامة في دولة العراق، ومعرفة القيمة المستحق سدادها إلكترونيًا، وذلك بإتباع الأتي:-

قم بالذهاب إلى موقع منصة أور الإلكترونية.

مع القيام بتسجيل الدخول إلى صفحة الخدمات.

اختيار خدمة الإطلاع على مخالفات المرور.

ليتم عند ذلك إدخال كافة المعلومات الخاصة بصاحب المركبة ورقم المركبة ذاتها.

ليتم تحديد المديرية أو المجمع التابع له المواطن.

النقر على أيقونة “بحث”.

مع الانتظار لبضع ثواني حتى يتم التحميل.

وفي النهاية ستتمكن من نوع المخالفة وقيمتها المستحقة.

كيف أسدد غرامات المرور في العراق

ويمكنك القيام بسداد قيمة غرامات المرور داخل محافظات العراق، وذلك بإتباع الخطوات الأتية:-